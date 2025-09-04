كأس ملك تايلاند: سلبيات وإيجابيات أداء منتخب العراق أمام هونغ كونغ

ورغم تأخره بهدف، تمكن من قلب النتيجة بفضل تألق مهاجمه (ميمي) الذي أحرز هدفي الفوز، ليضمن بذلك تأهل المنتخب العراقي إلى المباراة النهائية للبطولة.تفاصيل المباراة وأحداثهاانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وشهد المنتخب العراقي أخطاء دفاعية واضحة. وفي الدقيقة 60، تمكن منتخب من تسجيل الهدف الأول. لكن المنتخب العراقي لم يستسلم، حيث نجح مهند علي في إدراك التعادل بالدقيقة 66، قبل أن يعود ويؤكد عودته إلى مستواه المعهود بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 80.تحديات وصعوباتأكد اللاعب أن الطقس كان عاملاً مؤثرًا بشكل كبير على أداء الفريق، مشيرًا إلى وجود أخطاء في الشوط الأول تمكن الكادر التدريبي من تصحيحها في الشوط الثاني.من جانبه، أشار مهند علي إلى أن الرطوبة العالية أثرت على أداء اللاعبين، وأن الفريق أهدر العديد من الفرص، وهو ما أدى إلى استقبال هدف، لكنه أعرب عن سعادته بتحقيق الفوز والتأهل.إيجابيات وسلبياتعودة تألق مهند علي (ميمي): يعتبر الأداء المميز لمهند علي هو المكسب الحقيقي من المباراة. إذ ان عودة "نسخة 2019" منه، والتي سجل فيها هدفين، تبعث الأمل في أن يكون خط الهجوم قوة ضاربة في مباريات الملحق المؤهلة لكأس العالم 2026.