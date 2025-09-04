بعد منعها من ملاكمة السيدات.. إيمان خليف تتجه الى القضاء

وقدمت خليف، الحاصلة على ذهبية وزن الويلتر في أولمبياد 2024، استئنافاً أمام (CAS) ضد قرار الجديد للملاكمة (World Boxing) بفرض اختبارات إلزامية للجنس في بطولاته، ومن بينها البطولة العالمية الأولى التي ينظمها في والمقرر انطلاقها الخميس المقبل، وفق تقرير نشرته "تلغراف" البريطانية.وأكدت محكمة التحكيم الرياضي أن خليف تقدمت بالاستئناف في 5 أغسطس (آب) المنصرم، متضمناً طلباً للسماح لها بالمشاركة مؤقتاً في البطولة إلى حين البت النهائي في القضية.غير أن المحكمة رفضت الطلب يوم الاثنين، فيما لم يُحدد بعد موعد للنظر في القضية الأساسية.وكانت خليف تستعد للمشاركة في بطولة دولية في هولندا في يونيو الماضي، لكن الاتحاد الجديد للملاكمة أدخل نظاما إلزاميا لاختبارات "لضمان سلامة جميع المشاركين وتكافؤ المنافسة بين الرجال والنساء".وذكر الاتحاد في بيان إنه أبلغ للملاكمة بأن خليف "لن يُسمح لها بالمشاركة في فئة السيدات في أي بطولة تابعة له حتى تخضع لاختبار تحديد الجنس"، مشيراً إلى أن القرار يهدف لحماية صحتها النفسية والجسدية، وصون سلامة جميع المشاركين، خصوصًا بعد ردود الفعل المثيرة للجدل حول مشاركتها المحتملة.