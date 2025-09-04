كروس يهاجم إدارة ليفربول بسبب صفقة إيزاك

وانتقل إيزاك إلى مقابل 145 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ ، وذلك بعد فترة من الشد والجذب مع فريقه السابق ، الذي تمسك باستمراره مع الفريق حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.وقال في المدونة الصوتية "إينفاخ مال لوبين"، التي يديرها مع شقيقه كروس: "أثق في مستمعينا، لكنني أقول إن نصفهم تقريبا لم يسمعوا بإيزاك من قبل، احكموا بأنفسكم، بجدية".من جانبه، تدخل فيليكس وذكر المستمعين بالفترة القصيرة التي قضاها إيزاك في بعد انضمامه من أيك ستوكهولم عام 2017 مقابل 8.6 مليون يورو، لكنه لم يخض سوى 13 مباراة (بواقع 281 دقيقة) سجل خلالها هدفا واحدا وصنع آخر.ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" تصريحات التي قال فيها "في لم يحدث شيء يذكر" وبشأن قيمة الصفقة الضخمة، أوضح "نعم، إنه مبلغ كبير بلا شك".