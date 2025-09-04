تحضيراً لمواجهة عُمان بتصفيات آسيا.. المنتخب الأولمبي يعاود تدريباته

وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم ورد لـ ، أنه "نجح منتخبنا، في انطلاقته يوم أمس الاربعاء بشكلٍ مميزٍ في تصفياتِ مجموعته G بتحقيقه فوزاً كبيراً على باكستان بثمانية أهداف مقابل هدفٍ واحدٍ في افتتاح مبارياتِ المجموعة السابعة المؤهلة إلى نهائياتِ التي ستستضيفها مطلع العام المقبل، تدربَ اليوم بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين".وأضاف، أن "المجموعةُ الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراةِ باكستان على مدى شوطي المباراة، وشملت تدريباتٍ استشفائيةً لهم، والمجموعة الثانية من اللاعبين الذين شاركوا مدةً أقل من ، وكذلك ممن لم يشاركوا، ومن بينهم العائدُ من الإصابةِ ، وتركزت تدريباتهم على رفعِ حالةِ اللياقة البدنية، وتطبيق بعض الحالات التكتيكيّة الخاصة بطريقة اللعب".وأكمل، أن "منتخبنا يتصدر مجموعته بثلاثِ نقاط، ويليه وكمبوديا بنقطةٍ واحدةٍ لكل منهما بعد التعادل فيما بينهم بدون أهدافٍ، وتقبع باكستان في الترتيبِ الأخير".وأشار الى انه "يتأهلُ إلى النهائياتِ أصحابُ المراكز الأولى في المجموعات الآسيوية الـ11، إلى جانبِ أفضل 4 منتخباتٍ تحتل المركزَ الثاني، لينضموا إلى المنتخبِ السعودي المستضيف الذي يشاركُ مباشرةً في النهائياتِ من دون خوض التصفيات".