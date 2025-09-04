مبابي يثير جدلا قبل مواجهة أوكرانيا

وسبق أن انتقد العديد من اللاعبين مثل كوندي لاعب برشلونة، كثرة المباريات، مؤكدين أن اللاعبين ليسوا "آلات".

وسئل عما إذا كان الآن يلعب الكثير من المباريات، ليرد قائلا: "لا، كنت أعتقد ذلك سابقا، لكن الآن تغير تفكير. المشكلة ليست في عدد المباريات، بل في قلة التعافي".وكان مبابي قد شارك مع في الموسم الماضي، قبل أن ينتقل للعب بكأس العالم للأندية في الصيف، وينهي الموسم متأخرا، ويستأنف اللعب ويبدأ الموسم الجديد بعد أسابيع.وأضاف المهاجم الفرنسي، وفقا لما نقله موقع "توتوميركاتو" الإيطالي: "لا أتذكر لاعبا قادرا على تقديم أفضل أداء له لمدة 60 مباراة متتالية. بدنيا يمكنك أن تكون مستعدا، لكن ليس دائما في أفضل حالاتك".وواصل: "يعتقد الناس أنه بالنظر إلى حجم دخلنا، يجب أن نلعب دون جدال. لكن من الضروري تجديد الجسم للحفاظ على القوة والأداء. وإلا فأنت معرض لخطر الغياب عن المباريات، وستكون هذه مشكلة".