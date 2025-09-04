الصفحة الرئيسية
البث المباشر
إحصائيات تتحدث عن لامين يامال.. من يتفوق عليه
المزيد
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539640-638926220307664520.jpg
إحصائيات تتحدث عن لامين يامال.. من يتفوق عليه
رياضة
2025-09-04 | 18:35
المصدر:
موقع كووورة
227 شوهد
أكد النجم الشاب،
لامين يامال
، حضوره القوي مع منتخب إسبانيا، بعدما صنع الهدف الثالث خلال الانتصار الكبير على أرض
بلغاريا
(3-0)، الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأبرزت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن منذ ظهوره الأول بقميص "لاروخا"، في سبتمبر 2023، لم يتفوق على يامال سوى النجم الفرنسي،
كيليان مبابي
، فيما يتعلق بصناعة الأهداف مع المنتخبات الأوروبية.
وقدم يامال 9 تمريرات حاسمة مع إسبانيا، بينما يتصدر مبابي القائمة بـ11 تمريرة، متفوقا أيضا على
البرتغالي
برونو فرنانديز
الذي يمتلك أرقاما قريبة.
وبدأت المباراة بقوة من جانب الإسبان، حيث افتتح
ميكيل أويارزابال
التسجيل مبكرًا، في الدقيقة الخامسة، بعد تمريرة متقنة من زوبيميندي.
وحاول المنتخب البلغاري عبر تسديدة قوية من كيريلوف ارتطمت بالقائم، لكن الرد الإسباني جاء سريعًا، إذ أضاف
مارك كوكوريلا
الهدف الثاني، في الدقيقة 30، بتسديدة رائعة.
وبعدها بثماني دقائق، عزز
ميكيل ميرينو
النتيجة برأسية قوية، إثر ركلة ركنية نفذها
لامين يامال
.
مقالات ذات صلة
من هي نيكي نيكول حبيبة لامين يامال؟
07:21 | 2025-08-26
أول تعليق من لامين يامال بشأن انتقال راشفورد إلى برشلونة (صورة)
07:27 | 2025-07-21
لامين يامال يوجه رسالة مارتينيز بعد انتقاله للنصر السعودي
10:18 | 2025-08-10
لامين يامال يشعل الجدل مجدداً بعلاقته مع مغنية أرجنتينية
05:15 | 2025-08-06
لامين يامال
مبابي
ميكيل أويارزابال
برونو فرنانديز
مارك كوكوريلا
كيليان مبابي
ميكيل ميرينو
كأس العالم
البرتغالي
اخترنا لك
منتخب شباب العراق بالزي الأبيض أمام نظيره السعودي في كأس الخليج
05:49 | 2025-09-05
"لا أعتقد أنني سألعب".. ميسي يفتح أبواب الشك حول ظهوره في كأس العالم 2026
05:30 | 2025-09-05
ثنائية ودموع ووداعية خالدة.. قصة ميسي في الأراضي الأرجنتينية تنتهي (فيديو)
04:58 | 2025-09-05
بعد 13 يوما فقط.. لامين جمال ينفصل عن صديقته الأرجنتينية "الخائنة"!
04:13 | 2025-09-05
رجل أعمال برازيلي يوصي بمنح ثروته كاملة لنيمار.. ما القصة ؟
04:10 | 2025-09-05
قبل التصفيات.. المنتخبات المتأهلة رسميا إلى كأس العالم 2026
02:40 | 2025-09-05
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
محليات
27.39%
10:33 | 2025-09-03
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
10:33 | 2025-09-03
أنباء عن اشتباكات في أربيل
أمن
22.57%
17:49 | 2025-09-04
أنباء عن اشتباكات في أربيل
17:49 | 2025-09-04
الدولار يقفز مجدداً مع إغلاق البورصة المحلية
اقتصاد
14.63%
09:30 | 2025-09-03
الدولار يقفز مجدداً مع إغلاق البورصة المحلية
09:30 | 2025-09-03
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
محليات
14.18%
14:13 | 2025-09-03
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
14:13 | 2025-09-03
خرائط الطقس تتفق على "موسم خيالي" في العراق.. أمطار تحدث لأول مرة منذ سنوات
أخبار الطقس
13.09%
02:20 | 2025-09-04
خرائط الطقس تتفق على "موسم خيالي" في العراق.. أمطار تحدث لأول مرة منذ سنوات
02:20 | 2025-09-04
بعد عطلة الغد.. هل سيشهد العراقيون عطلا أخرى خلال أيلول الحالي؟
محليات
8.15%
10:03 | 2025-09-03
بعد عطلة الغد.. هل سيشهد العراقيون عطلا أخرى خلال أيلول الحالي؟
10:03 | 2025-09-03
المزيد
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بالفيديو.. امرأة تتسبب بكارثة في ديالى
01:42 | 2025-09-05
البرلمان العراقي بين انتقادات النواب والصراعات الحزبية المعرقلة
16:27 | 2025-09-04
"نظفوا كل شيء لمسه".. الطاقم المرافق للزعيم الكوري الشمالي يمحو اثاره في الصين
11:41 | 2025-09-03
خدعة زجاجة الماء للصداع النصفي.. علم أم وهم؟
08:00 | 2025-09-03
أسلوب احتيالي جديد وماكر.. الإطاحة بعصابة "السيارة المحروقة" في بغداد
07:59 | 2025-09-03
حشود بشرية "تبيت" امام مراكز التموين في الموصل.. اغلاق التحديث يهدد 8 ملايين عراقي (فيديو)
05:11 | 2025-09-03
تفاعل برلماني مع توصيات حماية الانتخابات... منع استغلال المال العام ونفوذ الوظيفة لكسب الأصوات!
02:49 | 2025-09-03
في بغداد.. أصحاب "بسطيات" يهاجمون آليات للبلدية (فيديو)
16:35 | 2025-09-02
شبكة تدر أكثر من 300 مليون دولار.. الخزانة الامريكية: طهران تهرب النفط تحت ستار عراقي
10:51 | 2025-09-02
تركته داخل العجلة فاختنق.. القبض على سائقة خط روضة تسببت بمقتل طفل
10:40 | 2025-09-02
