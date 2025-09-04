إحصائيات تتحدث عن لامين يامال.. من يتفوق عليه

أكد النجم الشاب، ، حضوره القوي مع منتخب إسبانيا، بعدما صنع الهدف الثالث خلال الانتصار الكبير على أرض (3-0)، الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



وأبرزت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن منذ ظهوره الأول بقميص "لاروخا"، في سبتمبر 2023، لم يتفوق على يامال سوى النجم الفرنسي، ، فيما يتعلق بصناعة الأهداف مع المنتخبات الأوروبية.

وقدم يامال 9 تمريرات حاسمة مع إسبانيا، بينما يتصدر مبابي القائمة بـ11 تمريرة، متفوقا أيضا على الذي يمتلك أرقاما قريبة.



وبدأت المباراة بقوة من جانب الإسبان، حيث افتتح التسجيل مبكرًا، في الدقيقة الخامسة، بعد تمريرة متقنة من زوبيميندي.



وحاول المنتخب البلغاري عبر تسديدة قوية من كيريلوف ارتطمت بالقائم، لكن الرد الإسباني جاء سريعًا، إذ أضاف الهدف الثاني، في الدقيقة 30، بتسديدة رائعة.



وبعدها بثماني دقائق، عزز النتيجة برأسية قوية، إثر ركلة ركنية نفذها .