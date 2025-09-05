الجماهير الأرجنتينية تترقب.. هل كانت مباراة فنزويلا وداعا لميسي؟

لكن ما جعل المباراة استثنائية لم يكن الفوز فقط، بل الأجواء العاطفية المحيطة بها والتي ارتبطت بالأسطورة .ورغم أن كانت ضمنت بالفعل تأهلها إلى مونديال 2026 وتتصدر جدول التصفيات، فإن الأنظار تركزت على ، في مباراة اعتبرها كثيرون "الرقصة الأخيرة" له أمام جماهير بلاده في التصفيات.وقبل انطلاق اللقاء، عرض مقطع فيديو مؤثرا استعرض مسيرة ميسي وأبرز لحظاته مع " "، وعلى رأسها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر.وخلال عمليات الإحماء، ظهر ميسي وهو يغالب دموعه، وسط لافتة ضخمة في المدرجات كتب عليها: "شكرا ميسي على كل شيء".وبهذا الفوز رفع ميسي رصيده من المباريات في تصفيات الجنوبية إلى 72، معادلا الرقم القياسي للإكوادوري كأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ التصفيات، مع فرصة للانفراد بالرقم في مواجهة الإكوادور المقبلة يوم 10 ايلول.ولم يتمالك المدرب دموعه هو الآخر، سواء قبل المباراة أو بعد هدف ميسي الأول، مؤكدا في تصريحات عاطفية: "لم أر لاعبا مثله من قبل. أن ألعب إلى جانبه، ثم أن أكون مدربه في ونفوز سويا، كان أمرا لا يصدق. علينا أن نستمتع بوجوده ما دام حاضرا".ورغم أن ميسي لم يعلن اعتزاله رسميا أو يحدد موعدا لذلك، إلا أن الأجواء العاطفية في "المونيمونتال" جعلت من ليلة الأرجنتين أمام فنزويلا أقرب ما تكون إلى وداعية أسطورة حية.