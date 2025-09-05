قبل التصفيات.. المنتخبات المتأهلة رسميا إلى كأس العالم 2026

حتى الآن، ضمنت 16 دولة مكانها في المونديال:المستضيفون (3 منتخبات): – كندا – .آسيا (5 منتخبات): – – – أوزبكستان – – .أوقيانوسيا (1 منتخب): .الجنوبية (6 منتخبات): – – الأوروغواي – – الإكوادور – .وستكون نسخة 2026 مختلفة عن كل ما سبق، إذ يشارك 48 منتخبا بدلا من 32، ما يعني فرصا أكبر للقارات المختلفة وارتفاع الحماس الجماهيري عالميًا.وتوزعت مقاعد التأهل كالآتي:* 16 منتخبا من أوروبا.* 9 منتخبات من إفريقيا (+1 عبر الملحق).* 8 منتخبات من آسيا (+1 عبر الملحق).* 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية (+1 عبر الملحق).* 6 منتخبات من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (بما فيهم المستضيفون).* مقعد واحد مباشر لأوقيانوسيا (+1 عبر الملحق).مع تبقي عدة أشهر على اكتمال التصفيات عبر القارات المختلفة، يترقب عشاق كرة القدم الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخبات الـ48، قبل أن تنطلق البطولة الأغلى والأكبر في تاريخ اللعبة.