بعد 13 يوما فقط.. لامين جمال ينفصل عن صديقته الأرجنتينية "الخائنة"!

وكان لامين جمال نجم برشلونة قد قام بخطوة مفاجئة عبر حساباته على أعادت إشعال الشائعات حول احتمال انفصاله عن صديقته الأرجنتينية بعد أن حذف جميع الصور التي جمعته بها من حسابه على "إنستغرام".وأزال جمال أيضا صورته الشخصية تاركا سيرته الذاتية فقط مكتوبا عليها: "LY10 – God bless me" وهو ما أثار تنبيه متابعيه ودفعهم للتكهن حول احتمال انتهاء هذه العلاقة القصيرة والمثيرة للجدل.وكشفت صحيفة " La Derecha Diario " عن تطورات جديدة تخص هذه العلاقة التي انتهت بعد 13 يوما فقط.وقالت الصحيفة إن لامين جمال تعرض للخيانة من صديقته التي تكبره بسبع سنوات من جانب ماستانتونو لاعب ريفر بليت الأرجنتيني الذي انضم إلى في الانتقالات الصيفية.وأفادت الصحيفة بأن لامين جمال قرر إنهاء علاقتهما القصيرة حيث لم يعرفها إلا منذ عيد ميلاده الثامن عشر في منتصف يوليو الماضي.ووفقا للصحيفة فإن على علاقة أيضا مع أثناء وجوده في برفقة ريفربليت وعندما انضم ماستانتونو إلى التقيا في إسبانيا لتعود العلاقة إلى ذروتها.وأشارت تقارير في وقت سابق بأن والدة لامين لا تحبذ هذه العلاقة حيث اتهمت نيكي نيكول بأنها لا تحب ابنها.ونقلت تلك المصادر على والدة جمال قولها إن نيكي نيكول تلهث وراء لاعب برشلونة الشاب من أجل الأموال.