ثنائية ودموع ووداعية خالدة.. قصة ميسي في الأراضي الأرجنتينية تنتهي (فيديو)

ميسي يقود منتخب للفوز بثلاثية نظيفة على منتخب فنزويلا في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات 🔚



سجل هدفين في ليلة الفوز على فنزويلا في " "، حيث حظي باستقبال حار من قبل 80 ألف متفرج، بعد دخول أرضية ملعب "ميس مونومنتال" بصحبة أطفاله، الأمر الذي وضع مهاجم في حالة من التأثر الشديد.وسرعان ما سالت دموع بعد قيام الجماهير بالهتاف باسمه، حيث بدت هذه المواجهة آخر المباريات التي سيخوضها ميسي على أرض بلاده بصحبة المنتخب الأرجنتيني، بانتظار إعلان اعتزاله اللعب دوليًّا بعد انتهاء منافسات 2026، والتي ضمن الأرجنتينيون المشاركة في نهائياتها بصورة رسمية.تألق كبير وثنائية مدهشةلم يتأخر ميسي في رد الدين للجماهير التي هتفت باسمه، ليقدم مستويات مذهلة أمام فنزويلا، أحرز من خلالها هدفين، وتحصل على لقب الأفضل من حيث التقييم، بحصوله على 9.3 من أصل 10 نقاط، وفقًا للأرقام الصادرة عن منصة "سوفا سكور" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم.ويتصدر المنتخب الأرجنتيني ترتيب تصفيات الجنوبية المؤهلة إلى المونديال برصيد 38 نقطة، متقدمًا بفارق 10 نقاط كاملة عن المنتخب البرازيلي صاحب المركز الثاني.دموع ليونيل ميسي تثير حزن الجماهيرلم تكن هذه الليلة الأولى التي يبكي فيها ميسي من أجل المنتخب الأرجنتيني، حيث تعرض "البرغوث" للعديد من خيبات الأمل، كان أبرزها تلك المتمثلة في خسارة العالم 2014 أمام بهدف قاتل من .وبعد السقوط مرتين متتاليتين في نهائي كوبا أمريكا أعوام 2015 و2016، ابتسمت كرة القدم للبرغوث أخيرًا، بعد أن نجح في قيادة الأرجنتين للتتويج بلقب مونديال قطر 2022، إثر تجاوز عقبة في المباراة النهائية بركلات الترجيح.يأتي بكاء ميسي أمام فنزويلا في ظل التوقعات التي تؤكد أنها المواجهة الأخيرة التي سيرتدي خلالها قميص المنتخب الأرجنتيني على أرض بلاده، بعد تصريحاته التي قال فيها: "ستكون مواجهة مميزة للغاية بالنسبة إلي، فهي الأخيرة لي على أرض الأرجنتين في التصفيات، لا أعلم إن كنا سنخوض مباريات ودية على أرضنا".جدير بالذكر أن ميسي يملك في جعبته 194 مواجهة دولية مع المنتخب الأرجنتيني، أحرز خلالها 114 هدفًا، مع تقديم 61 تمريرة حاسمة، وهي المسيرة التي شهدت حصد لقبين في كوبا أمريكا، وآخر في كأس العالم.