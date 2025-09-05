"لا أعتقد أنني سألعب".. ميسي يفتح أبواب الشك حول ظهوره في كأس العالم 2026

ماذا حدث؟أثار الشكوك حول مشاركته في 2026، المقرر إقامتها في والمكسيك وكندا. بعد فوز 3-0 على فنزويلا في -وهي آخر مباراة بالتصفيات له على أرضه - تجنب قائد الفريق إعطاء إجابة واضحة حول ما إذا كان سيدافع عن اللقب الذي رفعه في قطر 2022.وقال لـ TyC Sports بعد المباراة: "كما قلت من قبل، لا أعتقد أنني سألعب في كأس عالم أخرى... في عمري هذا، من المنطقي أن أفكر في أنني قد لا أفعل ذلك".وأضاف لاعب : "يوماً بعد يوم، أحاول أن أشعر بالراحة، وعندما لا يكون لدي هذا الإحساس لا أستمتع بلعب كرة القدم - وإذا كان الأمر كذلك، فمن الأفضل ألا أكون هناك. لذا سنرى".وأوضح: "لم أتخذ قرارًا بعد بشأن كأس العالم. سأنهي الموسم مباراة تلو الأخرى، ثم سأخوض فترة الإعداد للموسم الجديد، وبعد ستة أشهر سأرى كيف أشعر. آمل أن أتمكن من إنهاء موسم بقوة، وأن أحظى بفترة إعداد جيدة للموسم الجديد في 2026، ثم أتخذ قرارًا".كما تحدث ميسي عن الوداع العاطفي الذي عاشه في بوينس آيرس: "أن أتمكن من إنهاء مسيرتي بهذه الطريقة هنا هو ما حلمت به دائماً - أن أنهي مشواري مع شعبي. لسنوات عديدة، حظيت بمحبة برشلونة، وكان حلمي أن أحظى بها هنا في بلدي أيضاً".