إحصائيات تتحدث عن لامين يامال.. من يتفوق عليه
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539671-638926616128574908.webp
"لا أعتقد أنني سألعب".. ميسي يفتح أبواب الشك حول ظهوره في كأس العالم 2026
رياضة
2025-09-05 | 05:30
113 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
رد النجم
الأرجنتيني ليونيل ميسي
، على التكهنات الخاصة بإمكانية مشاركته في
كأس العالم
2026، معترفًا بأنه يجد صعوبة كبيرة في الاستمتاع باللعب عندما لا يكون في أفضل حالاته البدنية.
ماذا حدث؟
أثار
ليونيل ميسي
الشكوك حول مشاركته في
كأس العالم
2026، المقرر إقامتها في
الولايات المتحدة
والمكسيك وكندا. بعد فوز
الأرجنتين
3-0 على فنزويلا في
بوينس آيرس
-وهي آخر مباراة بالتصفيات له على أرضه - تجنب قائد الفريق إعطاء إجابة واضحة حول ما إذا كان سيدافع عن اللقب الذي رفعه في قطر 2022.
وقال
ميسي
لـ TyC Sports بعد المباراة: "كما قلت من قبل، لا أعتقد أنني سألعب في كأس عالم أخرى... في عمري هذا، من المنطقي أن أفكر في أنني قد لا أفعل ذلك".
وأضاف لاعب
إنتر ميامي
: "يوماً بعد يوم، أحاول أن أشعر بالراحة، وعندما لا يكون لدي هذا الإحساس لا أستمتع بلعب كرة القدم - وإذا كان الأمر كذلك، فمن الأفضل ألا أكون هناك. لذا سنرى".
وأوضح: "لم أتخذ قرارًا بعد بشأن كأس العالم. سأنهي الموسم مباراة تلو الأخرى، ثم سأخوض فترة الإعداد للموسم الجديد، وبعد ستة أشهر سأرى كيف أشعر. آمل أن أتمكن من إنهاء موسم
الدوري الأمريكي لكرة القدم
بقوة، وأن أحظى بفترة إعداد جيدة للموسم الجديد في 2026، ثم أتخذ قرارًا".
كما تحدث ميسي عن الوداع العاطفي الذي عاشه في بوينس آيرس: "أن أتمكن من إنهاء مسيرتي بهذه الطريقة هنا هو ما حلمت به دائماً - أن أنهي مشواري مع شعبي. لسنوات عديدة، حظيت بمحبة برشلونة، وكان حلمي أن أحظى بها هنا في بلدي أيضاً".
وأوضح: "قيل الكثير على مر السنين، لكنني سأحتفظ باللحظات الجميلة التي بنيناها مع مجموعة حاولت لكنها لم تستطع الفوز بكل شيء، حتى تحقق ذلك أخيراً لي ولعدد قليل من جيلي. كل ما عشناه كان جميلاً".
ما قاله
لاوتارو مارتينيز
اعترف مهاجم إنتر
ميلان
لاوتارو
مارتينيز
بأن الملعب كان مليئًا بالعواطف يوم الخميس.
وقال: "كانت ليلة عاطفية، ليلة لا تُنسى، ليلة ستبقى في ذاكرتنا إلى الأبد بسبب شخصية ليو - ليس فقط كلاعب، ولكن كشخص، وكقائد، وللدروس التي يعطينا إياها كل يوم".
هل تعلم؟
وبفضل هدفيه، رفع ميسي رصيده القياسي إلى 114 هدفاً مع منتخب الأرجنتين، وساعد بلاده على إضافة 3 نقاط جديدة في رصيدها بتصفيات المونديال.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
"لا أعتقد أنني سألعب"
ميسي يفتح أبواب الشك حول ظهوره في كأس العالم 2026
الدوري الأمريكي لكرة القدم
الأرجنتيني ليونيل ميسي
الولايات المتحدة
لاوتارو مارتينيز
الدوري الأمريكي
السومرية نيوز
ليونيل ميسي
سومرية نيوز
