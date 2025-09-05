منتخب شباب العراق بالزي الأبيض أمام نظيره السعودي في كأس الخليج

وذكر بيان لاتحاد كرة القدم، أن "الاجتماع ناقش الأمور الإدارية والتنظيمية والإعلامية، بحضور المديرِ الإداريّ للمنتخب ، ومسؤول التجهيزات ، مبيناً أنه" تمت إضافةُ تقنية الـ VAR للمبارياتِ المقبلة في البطولة للدورين نصف النهائي والنهائي".وأضاف البيان، أن "منتخبنا الشبابي سيرتدي الزيَّ الأبيض الكامل وحارس المرمى الزي الأسود، فيما يرتدي منتخبُ الزي الأخضر وحارس المرمى الزي الأصفر".