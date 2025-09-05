ما حقيقة إصابة دي يونغ مع منتخب هولندا ؟



ـ رياضة



أعلن مدرب منتخب هولندا عن تعرض دي يونغ لانزعاج عضلي خلال مواجهة بولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث شعر اللاعب بتوتر في العضلة الألوية ليضطر المدرب إلى استبداله في الدقيقة 83.





وأوضح كومان في المؤتمر الصحفي أن القرار كان احترازيا لتجنب تفاقم الإصابة، في وقت يعيش فيه المنتخب البرتقالي موقفا حساسا بعد التعادل (1-1) الذي جعله يتساوى مع بولندا وفنلندا في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.



ويخضع دي يونغ للمراقبة الطبية في الأيام المقبلة لتحديد موقفه من المشاركة أمام ليتوانيا يوم الأحد في كاوناس، بينما يواصل برشلونة متابعة وضع لاعبه عن كثب، خاصة أن الفريق سيعود لمواجهة قوية ضد ثم يدخل جدولًا مزدحمًا يتضمن مباريات أمام ، وباريس .