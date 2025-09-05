نزال مجنون.. مايك تايسون وفلويد مايويذر يتواجهان في الحلبة

ومن المقرر أن يعود البطلان السابقان إلى الحلبة للصدام المرتقب في ربيع العام المقبل في لقاء يحمل طابعا استعراضيا لكنه يكتسب زخما كبيرا بفضل الشعبية الجارفة التي يتمتع بها كل منهما، مما يثير تطلعات الجماهير ويجعل الحدث واحدا من أبرز الأحداث المرتقبة في عالم الرياضة.وأعلنت شركة إنتاج الملاكمة "سي إس آي سبورتس" عن النزال بين ، الذي سيبلغ الستين من عمره العام المقبل، ومايويذر (48 عاما)، لكنها لم تحدد مكان النزال أو أي تفاصيل أخرى، باستثناء أنه سيقام في الربيع المقبل.وقال تايسون، العالم السابق للوزن الثقيل، الذي خسر بالنقاط أمام مواطنه في نزال من ثماني جولات خلال الماضي: "هذا النزال لم أتوقعه أنا ولا العالم".وأكد تايسون: "ما زلت لا أصدق أن فلويد يريد فعل ذلك حقا. سيضر ذلك بصحته، لكنه يريد خوض النزال، لذا فقد قام بالتوقيع على العقد من أجل إقامة هذه المواجهة".وفاز مايويذر بألقاب عالمية في خمسة أوزان مختلفة، ولم يتكبد أي خسارة خلال مسيرته التي امتدت لخمسين نزالا، والتي انتهت بانتصار على نجم فنون القتال المختلطة عام 2018.وقال مايويذر: "أمارس هذه الرياضة منذ 30 عاما، ولم يتمكن أي ملاكم آخر من الفوز علي".وشدد الملاكم الأمريكي: "أنتم تعلمون أنني إذا كنت أريد تحقيق إنجاز كبير، فسيكون أسطوريا. أنا الأفضل في عالم الملاكمة".واختتم مايويذر تصريحاته قائلا: "ستلبي هذه المباراة رغبة الجماهير".