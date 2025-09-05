كريستنسن يترقب قرارًا صادمًا في برشلونة

وكشفت صحيفة " " أن لا تنوي تجديد التعاقد مع كريستنسن.وينتهي تعاقد المدافع الدنماركي مع بنهاية الموسم الجاري في صيف 2026، علمًا بأنه انضم من في صيف 2023، في صفقة انتقال حر.لاعب رايو فاليكانو يفتح النار على الحكام: يرتكبون الأخطاء لصالح برشلونة دائمًا!ويبقى كريستنسن من الركائز المهمة في صفوف برشلونة، لإجادته الظهور في أكثر من مركز مثل قلب الدفاع أو لاعب الوسط المدافع.وفي نفس السياق، أشارت الصحيفة إلى أن لاعب برشلونة، يبقى سلاحا مهما بيد المدرب الألماني .وأضافت "اللاعب يريد البقاء مع البارسا، ولكن لم تبدأ معه بعد أي مفاوضات بشأن تجديد تعاقده".ويؤدي إريك جارسيا أيضًا، مهام أكثر من مركز مثل قلب الدفاع ولاعب الوسط المدافع، ويتم توظيفه أحيانا في مركز الظهير الأيمن.وينتهي تعاقد جارسيا (26 عاما) بنهاية الموسم الجاري، علما بأنه سبق أن خرج معارا إلى جيرونا في موسم 2023-2024.