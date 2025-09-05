سيبايوس يواجه أصعب اختبار في مسيرته داخل مدريد

وكان سيبايوس على وشك الرحيل عن صفوف الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والانضمام إلى نظيره مارسيليا الفرنسي قبل غلق الميركاتو الصيفي.ورفض اللاعب الدولي الإسباني في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، الانتقال إلى صفوف مارسيليا الفرنسي والبقاء مع فريق هذا الموسم.قالت صحيفة ، إن سيبايوس لاعب الوسط، بعد أن كان على وشك الرحيل هذا الصيف، يعمل الآن لإقناع وكذلك قبل 2026.وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن الأمر صعب لكن في كرة القدم، القليل من الأشياء يكون سهلاً ولهذا فإن ، الذي كان قبل أيام قليلة على وشك مغادرة ريال مدريد، أمامه الآن موسم شديد الصعوبة، وجائزته إذا بلغ أقصى ما يمكن تكاد تكون لا تصدق.وأكملت، أن اللاعب الأندلسي، الذي يبدأ الموسم متأخرا عن بقية زملائه في خط الوسط، يطمح إلى قلب المعادلة، والتأقلم مع التشكيلة الأساسية، ومن ثم كسب مكان في المونديال المقبل، حيث قد يفكر لويس دي لا فوينتي، الذي يعرفه جيدا من المنتخب تحت 21 سنة، في استدعائه إذا ما أثبت أحقيته.واختتمت، أنه في جميع الأحوال، كل شيء سيتوقف على الفرص التي قد يمنحها له ألونسو مستقبلاً، وما سيتمكن سيبايوس من فعله بها لأن الموسم ما زال في بدايته، وما هو مؤكد أن أصعب تحد داخل تشكيلة ريال مدريد هذا العام، هو تحدي داني سيبايوس.