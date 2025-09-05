المغرب.. أول منتخب عربي إفريقي يتأهل إلى كأس العالم 2026

وأنهى المنتخب الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما صيباري في الدقيقتين 29 و38، مستغلا النقص العددي في صفوف منتخب النيجر بعد طرد عبداللطيف جومي في الدقيقة 26.وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب المغربي ثلاثة أهداف عن طريق في الدقيقة 51 وحمزة إيكمان في الدقيقة 69 وعز الدين أوناحي في الدقيقة 85 .ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، محققا العلامة الكاملة من مبارياته الست التي خاضها بالتصفيات حتى الآن، وتوقف رصيد منتخب النيجر عند ست نقاط في المركز الرابع.وأصبح المنتخب المغربي أول المنتخبات الإفريقية المتأهلة لبطولة التي ستقام في الولايات والمكسيك وكندا.