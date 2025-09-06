رونالدو يقود البرتغال في انطلاق تصفيات مونديال 2026

جدير بالذكر أن تملك ذكريات سعيدة من زيارتها الأخيرة إلى ، حين تألق بتسجيل ثلاثة أهداف في شباك أرمينيا عام 2015 خلال التصفيات الأوروبية، ليمنح بلاده فوزًا صعبًا بنتيجة 3-2.يفتتح المنتخب أولى مبارياته في تصفيات 2026 أمام أرمينيا، ومن المنتظر أن يدخل الإسباني لقاء الليلة بالقوة الضاربة بقيادة ، وذلك لتحقيق الفوز الأول وتصدر المجموعة مبكرًا.وقد سبق وأعلن مارتينيز نهاية الشهر الماضي عن قائمة المنتخب التي ستخوض مواجهتي أرمينيا والمجر، والتي ضمت عدد كبير من اللاعبين البارزين بجانب رونالدو ومنهم رفاييل لياو، ، ، وروبن دياز.ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب البرتغالي مباراة اليوم أمام أرمينيا بالتشكيل التالي:- حارس المرمى: روي باتريسيو- خط الدفاع: ديوغو دالوت - - إيناسيو - نونو مينديز- خط الوسط: جواو نيفيز - فيتينها - بيرناردو سيلفا - برونو فيرنانديز- خط الهجوم: جواو - كريستيانو رونالدو