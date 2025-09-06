اليوم.. منتخبنا الأولمبي يواجه عمان في تصفيات كأس آسيا

ويلاقي المنتخب العراقي، نظيره العُماني عند الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت ، وذلك على " " بالعاصمة الكمبودية بنوم بنه.ويتأهل الفائز إلى النهائيات أبطال المجموعات الـ11، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل الوصافة، ليكتمل عقد المنتخبات الـ16 المشاركة، بجانب المتأهلة تلقائياً.وتضم كلاً من صاحب الأرض والضيافة ، وسلطنة عُمان، وباكستان، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني من بين المجموعات الأحد عشر.