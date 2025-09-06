الصفحة الرئيسية
إحصائيات تتحدث عن لامين يامال.. من يتفوق عليه
الصفحة الرئيسية
اليوم.. منتخبنا الأولمبي يواجه عمان في تصفيات كأس آسيا
رياضة
2025-09-06 | 02:54
2,064 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
يواجه منتخبنا الأولمبي، اليوم السبت، نظيره
العماني
ضمن تصفيات
كأس آسيا
دون 23 عاماً المقامة في العاصمة الكمبودية
بنوم بنه
.
ويلاقي المنتخب العراقي، نظيره العُماني عند الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت
بغداد
، وذلك على
ملعب مدينة
"
بنوم بنه
" بالعاصمة الكمبودية بنوم بنه.
ويتأهل الفائز إلى النهائيات أبطال المجموعات الـ11، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل الوصافة، ليكتمل عقد المنتخبات الـ16 المشاركة، بجانب
السعودية
المتأهلة تلقائياً.
وتضم
مجموعة العراق
كلاً من صاحب الأرض والضيافة
كمبوديا
، وسلطنة عُمان، وباكستان، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني من بين المجموعات الأحد عشر.
تابع قناة السومرية على
منصةْX
