لمباراة فالنسيا.. برشلونة يحصل على استثناء من رابطة الدوري الاسباني

ومنحت الرابطة برئاسة ، وفقا لصحيفة "سبورت" ، الضوء الأخضر بشكل رسمي لإقامة المباراة على ذلك الملعب، رغم أن سعة الملعب لا تتجاوز 6 آلاف متفرج، ما يشكل استثناءً من القاعدة التي تشترط وجود حد أدنى يبلغ 8 آلاف متفرج لاستضافة مباريات الدرجة الأولى، لكن القرار جاء لاعتباره حالة "قوة قاهرة".ويشترط على إجراء بعض التعديلات الفنية في الملعب، مثل تركيب خاصة بتقنية "الفار" وتأمين شبكة ألياف بصرية ملائمة.وكان مفتشو الليجا قد زاروا " " يوم 27 أغسطس/آب الماضي، ومن المقرر أن يعودوا في الأيام المقبلة إذا تم تأكيده كملعب للمباراة بشكل نهائي.ويمثل هذا الاستثناء انفراجة لبرشلونة، الذي كان يواجه أزمة حقيقية، بعدما تبين أن الملعب الأولمبي " " لن يكون متاحاً خلال تلك الفترة بسبب حفل المغني الأمريكي "بوست مالون" يوم 12 سبتمبر/أيلول، ما يؤثر على جودة أرضية الملعب ويحول دون استضافة مواجهة هناك.وكان برشلونة قد وضع هذه المباراة منذ أشهر كموعد مثالي للعودة إلى "سبوتيفاي "، إلا أن الواقع الإداري لا يزال يؤخر الخطط.وأجرت شركة "ديكرا" بالفعل الفحوصات اللازمة، لكنها ما زالت في انتظار اعتماد بلدية برشلونة التي تمنح ترخيص الإشغال الأول. ومن دون هذا الترخيص، يبقى افتتاح الملعب مستحيلاً.ورغم التفاؤل داخل النادي بإمكانية العودة إلى "سبوتيفاي كامب نو" أمام خيتافي يوم 21 سبتمبر/أيلول، إلا أن خوض لقاء فالنسيا هناك أصبح صعبا للغاية.