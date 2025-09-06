بسبب هذا التصرف.. إيقاف سواريز لـ 6 مباريات

جاء ذلك إثر بصقه على أحد مسؤولي نادي سياتل ساوندرز خلال مواجهتهما في الرابطتين الأميركية-المكسيكية.وشهدت المباراة توتراً في نهايتها، حيث اضطر المسؤولون إلى التدخل لفض الاشتباك الذي أشعله قبل أن يبدأ سياتل احتفالاته بلقب كأس الدوريات الأول في تاريخه بعد فوزه في المباراة 3-0.واندفع سواريز نحو لاعب وسط ساوندرز المكسيكي أوبيد فارجاس، ليشعل سلسلة من المشاحنات، ظهر في إحداها عبر الكاميرات وهو يبصق باتجاه أحد مساعدي النادي المنافس.وأشار بيان للبطولة إلى أن العقوبة ستكون سارية المفعول فقط في النسخة المقبلة من هذه البطولة العام المقبل، موضحة أن اللجنة تحتفظ بحق فرض عقوبات إضافية بحق اللاعب.كما تقرر إيقاف لاعب ، لمباراتين وتوماس أفيليس، لثلاث مباريات، وعضو الجهاز الفني لينهارت لخمس مباريات.