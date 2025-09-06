حادث مروع لـ مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي

وذكر النادي أن المدرب الإسباني، الذي قاد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، سيخضع لجراحة بعدما تعرض للإصابة أمس الجمعة.وذكر النادي على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي: «بعد حادث دراجات، تلقى مدرب سان العلاج من جانب فرق الطوارئ وسيخضع لعملية جراحية لعلاج الكسر في عظمة الترقوة».وأضاف: «يعرب النادي عن دعمه الكامل ويتمنى له التعافي سريعا، وسيتم مشاركة المزيد من التحديثات في الوقت المناسب».