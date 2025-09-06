جدول مباريات صعب لريال مدريد في شهر سبتمبر



يحمل شهر سبتمبر برنامج مزدحم وحاسم لريال ، حيث يجمع بين مباريات ودوري أبطال أوروبا، مع مواجهات قوية داخل وخارج الديار.





الجدول الكامل:



13 سبتمبر (خارج الأرض): – 17:15 بتوقيت المكرمة 16 سبتمبر



(البرنابيو): مارسيليا – 22:00 بتوقيت مكة المكرمة 20 سبتمبر



(البرنابيو): إسبانيول – 17:15 بتوقيت مكة المكرمة 23 سبتمبر (خارج الأرض)



ليفانتي – 22:30 بتوقيت مكة المكرمة 27 سبتمبر (خارج الأرض)



