مدرب العراق يكشف عن هدف مهم تحقق بكأس ملك تايلاند ويؤكد جاهزية "أيمن حسين"

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره التايلاندي في المباراة النهائية يوم غد الأحد، عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت والدوحة، على ملعب كانشانابوري، ليختتم تحضيراته لملحق التصفيات الآسيوية.وقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "أشكر الجميع على الدعوة والمشاركة، هدفنا منذ البداية هو خوض مباراتين قويتين في هذه البطولة، ومواجهة تعد تجربة مهمة قبل تصفيات أمام إندونيسيا في أكتوبر/ تشرين الأول، ونتوقع أن تكون مواجهة يوم غد ممتعة ومفيدة في ذات الوقت للفريقين".وأضاف: "الهدف من المشاركة في هذه البطولة هو اللعب مع منتخب تايلاند، وبتأهلنا إلى النهائي تحقق هذا الهدف المهم، لأن منتخب تايلاند مشابه لمنتخب إندونيسيا الذي سنواجهه في التصفيات، وكذلك فإن تصنيف تايلاند أعلى من المنتخب الإندونيسي، ستكون مباراة مفيدة للغاية بالنسبة لنا، وأتوقع أن نواجه منتخبًا قويًّا غدًا".وبيّن بالقول: "تحضيرات البطولة مشابهة لمباريات ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، لأن لدينا 72 ساعة ما بين المباراتين. لهذا سنعتمد على عقلية اللاعبين كونها الأهم في خططنا التي تعتمد على الجوانب الهجومية، بعدما ركزنا على الدفاع سابقًا، لذلك نحن نستثمر المهارة في ملك تايلاند".وأكمل: "الإحصائيات لا تكذب، ضد سددنا 24 كرة، ورغم التأخر بهدف عدنا سريعًا وسيطرنا على المباراة. هذا يؤكد قوة الجانب الذهني للاعبين. وأفضل شيء حدث في مباراة هونغ كونغ هو تأخرنا بالنتيجة، لأن شكل تغير ، لذلك لا بد أن نستثمر كل هذه الإيجابيات في المستقبل القريب".وأتم حديثه قائلًا: "المهاجم أيمن حسين جاهز للمباراة ولا يعاني من الإصابة، كانت لديه بعض التشنجات البسيطة. وفيما يخص اللاعبين وكيفن ، فقد قدما مستويات كبيرة، وكذلك نحن خضنا هذه البطولة للاطلاع على مستويات أغلب اللاعبين ومنحهم الفرصة الكاملة، وإننا نعمل على اختبار جميع لاعبي الفريق".وكان المنتخب العراقي قد تغلب على هونغ كونغ بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من البطولة يوم الخميس الماضي، فيما تغلب المنتخب التايلاندي على نظيره بنتيجة 3-0 في اليوم ذاته.