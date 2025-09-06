رغم الطرد.. الأولمبي العراقي يحقق فوزاً مهماً على عمان بهدف دون رد

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب في الدقيقة 62 من عمر اللقاء. ورغم أن المنتخب العراقي اضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد علي مخلد إثر تدخل عنيف، إلا أن الفريق حافظ على تقدمه حتى النهاية.يذكر ان منتخب الأولمبي حقق فوزه الأول في التصفيات الآسيوية تحت 23 عامًا، بعدما تخطى نظيره الباكستاني بنتيجة 8-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من المجموعة السابعة التي استضافها ملعب المجمع الوطني في العاصمة الكمبودية فنوم بنه.وأقيمت المباراة على استاد المجمع الوطني، إذ سجل أهداف أبناء المدرب كل من في الدقيقة 31، وعلي جاسم ثلاثة أهداف في الدقائق 47 و65 و72، وأحمد عايد هدفين في الدقيقتين 76 و90، وذو الفقار في الدقيقة 83، وعلي صادق في الدقيقة 84.