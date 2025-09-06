أول تعليق من عدنان درجال على فوز الأولمبي العراقي على نظيره العُماني

وقال رئيسُ الاتحاد في بيان، "أباركُ للاعبي المنتخبِ الأولمبيّ والملاك التدريبيّ للفوز المهم، وبهدفٍ واحدٍ من دون مقابل، على منتخبِ سلطنة عُمان، وتعزيزهم صدارة مجموعتهم في التصفياتِ الأولمبية".وأضاف: "عملَ جيدٌ جداً شاركَ فيه الملاكُ التدريبيّ واللاعبون وصولاً للنقطةِ السادسة، وتحقيق التفوق وصولاً لنهائياتِ دون 23 عاماً".واختتم: "أتمنى مواصلةَ المشوار بعد أن وضعنا قدماً في النهائياتِ، وتسجيل نتيجة ايجابية في مواجهةِ نختتمُ فيها مشوارَ التصفيات بأداءٍ رائعٍ ونتائجَ مُميزة والوصول الى النهائيات بجدارة واستحقاق".