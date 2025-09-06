أول تعليق من عدنان درجال على فوز الأولمبي العراقي على نظيره العُماني

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
10:30 AM
الى
11:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إحصائيات تتحدث عن لامين يامال.. من يتفوق عليه
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539778-638927545158640818.jpg
أول تعليق من عدنان درجال على فوز الأولمبي العراقي على نظيره العُماني
رياضة
2025-09-06 | 07:20
233 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
بارك رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم
عدنان درجال
، اليوم السبت، لمنتخبنا الأولمبيّ فوزه على منتخبِ عُمان اليوم السبت في تصفياتِ
آسيا
الجارية في
كمبوديا
.
وقال رئيسُ الاتحاد في بيان، "أباركُ للاعبي المنتخبِ الأولمبيّ والملاك التدريبيّ للفوز المهم، وبهدفٍ واحدٍ من دون مقابل، على منتخبِ سلطنة عُمان، وتعزيزهم صدارة مجموعتهم في التصفياتِ الأولمبية".
وأضاف: "عملَ جيدٌ جداً شاركَ فيه الملاكُ التدريبيّ واللاعبون وصولاً للنقطةِ السادسة، وتحقيق التفوق وصولاً لنهائياتِ
كأس آسيا
دون 23 عاماً".
واختتم: "أتمنى مواصلةَ المشوار بعد أن وضعنا قدماً في النهائياتِ، وتسجيل نتيجة ايجابية في مواجهةِ
كمبوديا
نختتمُ فيها مشوارَ التصفيات بأداءٍ رائعٍ ونتائجَ مُميزة والوصول الى النهائيات بجدارة واستحقاق".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
تصفيات كأس آسيا: انطلاق مباراة الأولمبي العراقي ونظيره العماني
05:00 | 2025-09-06
الأولمبي العراقي يتغلب على نظيره الهندي تجريبياً
07:51 | 2025-08-25
الأولمبي العراقي يتعادل مع نظيره البحريني في البصرة
15:00 | 2025-08-05
الأولمبي العراقي يهزم نظيره البحريني وديا في البصرة
15:00 | 2025-08-02
أول تعليق من عدنان درجال
فوز الأولمبي العراقي على نظيره العُماني
السومرية نيوز
عدنان درجال
سومرية نيوز
عدنان درجا
السومرية
كأس آسيا
كمبوديا
العراق
+A
-A
اخترنا لك
ألابا يكشف حقيقة رحيله عن ريال مدريد
07:46 | 2025-09-06
ريبين سولاقا قبل نهائي تايلاند: نعد جماهيرنا بأننا سنقدم كرة قدم جميلة
07:40 | 2025-09-06
بينها دي يونغ ويامال.. إصابات التوقف الدولي تضرب برشلونة
07:26 | 2025-09-06
عراقي ينال درجة ماجستير تنفيذي في الإدارة الرياضية من اللجنة الأولمبية الدولية
07:07 | 2025-09-06
رغم الطرد.. الأولمبي العراقي يحقق فوزاً مهماً على عمان بهدف دون رد
06:55 | 2025-09-06
مبابي يعادل سجل هنري مع فرنسا
06:27 | 2025-09-06
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أنباء عن اشتباكات في أربيل
أمن
41.47%
17:49 | 2025-09-04
أنباء عن اشتباكات في أربيل
17:49 | 2025-09-04
المرور تصدر تحذيرا للسائقين: سنبدأ أسبوع الضبط
محليات
15.25%
02:24 | 2025-09-06
المرور تصدر تحذيرا للسائقين: سنبدأ أسبوع الضبط
02:24 | 2025-09-06
رغم الخسارة بهدف من عمان.. منتخبنا الشبابي يتأهل لنصف نهائي كأس الخليج
رياضة
12.75%
11:37 | 2025-09-04
رغم الخسارة بهدف من عمان.. منتخبنا الشبابي يتأهل لنصف نهائي كأس الخليج
11:37 | 2025-09-04
أسعار الدولار مع بداية الأسبوع
اقتصاد
11.9%
03:06 | 2025-09-06
أسعار الدولار مع بداية الأسبوع
03:06 | 2025-09-06
واشنطن تنصح بعدم السفر لـ10 دول بينها العراق
سياسة
9.83%
12:03 | 2025-09-04
واشنطن تنصح بعدم السفر لـ10 دول بينها العراق
12:03 | 2025-09-04
خبر سار.. إطلاق رواتب المتقاعدين
اقتصاد
8.8%
04:29 | 2025-09-05
خبر سار.. إطلاق رواتب المتقاعدين
04:29 | 2025-09-05
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
انهيار برج سكني اخر بعد قصفه في غزة
07:14 | 2025-09-06
حادث كارثي على طريق بغداد – كركوك
06:34 | 2025-09-06
لبنان.. إطلاق نار وانفجارات داخل مخيم شاتيلا
17:02 | 2025-09-05
في اليرموك.. تحويل مساحات خضراء لكتل اسمنتية
15:59 | 2025-09-05
اتصال هاتفي يتسبب باحتراق عجلتين داخل محطة في الكوت
15:27 | 2025-09-05
بالفيديو.. عودة سوق مريدي من جديد!
13:11 | 2025-09-05
الاتحاد الأوروبي يحظر مادة في جل الأظافر لدواعٍ صحية.. ماذا عن العراق؟
10:00 | 2025-09-05
لحظة قصف برج مشتهى في غزة
08:57 | 2025-09-05
بالفيديو.. امرأة تتسبب بكارثة في ديالى
01:42 | 2025-09-05
البرلمان العراقي بين انتقادات النواب والصراعات الحزبية المعرقلة
16:27 | 2025-09-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.