بينها دي يونغ ويامال.. إصابات التوقف الدولي تضرب برشلونة

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو
" الإسبانية
أن الهولندي فرينكي
دي يونغ لاعب وسط برشلونة تعرض لإصابة خلال مشاركته في لقاء بلاده ضد بولندا في تصفيات كأس العالم
(الجمعة).
تعرض دي يونغ لإصابة في العضلة الضامة ضد بولندا، مما جعل المدرب رونالد كومان
يخرجه من الملعب قبل 7 دقائق من النهاية، معترفاً بأنه لا مجال للمخاطرة باللاعب.
ورغم وصف الجهاز الفني لمنتخب هولندا للإصابة بالطفيفة فإن اللاعب عاد إلى برشلونة الجمعة، حيث تم استبعاده من مواجهة ليتوانيا الثلاثاء، وسيخضع يوم الإثنين للفحوصات في مقر النادي الكتالوني
.
وانضم دي يونغ لقائمة مصابي البارسا
في الأيام الأخيرة بعد الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي
الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة في مباراة رايو فاليكانو الأسبوع الماضي.
وسيغيب بالدي عن برشلونة لمدة أسبوعين حيث ينتظر أن يحل جيرارد مارتن
بدلا منه.
ومن جانبه، يعاني لاعب الوسط خافي
من آلام في الركبة قد تضطر المدرب الألماني هانز فليك
بحسب قناة "راديو كتالونيا 1" أن يبقيه بعيداً عن قائمة مباراة فالنسيا
يوم 14 سبتمبر/ أيلول الحالي كإجراء احترازي.
وتبقى الضربة الأهم في إصابات برشلونة للامين يامال لاعب وسط منتخب إسبانيا الذي عانى من آلام في الظهر في لقاء بلغاريا
.
واستبدل لويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا لامين يامال
يوم الخميس في الفوز 3-0 على بلغاريا قبل نهاية الشوط الأول بـ7 دقائق بسبب الإصابة، وحل محله ميكيل مورينو
.
أما "راديو سير" من جانبه فشدد على أن آلام الظهر ترهق لامين يامال منذ فترة وكانت حاضرة قبل لقاء رايو فاليكانو أيضاً، خاصة أنه ظهر في بعض اللقطات وهو يخضع لعملية تدليك في مران البارسا.