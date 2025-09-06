بينها دي يونغ ويامال.. إصابات التوقف الدولي تضرب برشلونة

وذكرت صحيفة " " أن الهولندي دي يونغ لاعب وسط برشلونة تعرض لإصابة خلال مشاركته في لقاء بلاده ضد بولندا في تصفيات (الجمعة).تعرض دي يونغ لإصابة في العضلة الضامة ضد بولندا، مما جعل المدرب يخرجه من الملعب قبل 7 دقائق من النهاية، معترفاً بأنه لا مجال للمخاطرة باللاعب.ورغم وصف الجهاز الفني لمنتخب هولندا للإصابة بالطفيفة فإن اللاعب عاد إلى برشلونة الجمعة، حيث تم استبعاده من مواجهة ليتوانيا الثلاثاء، وسيخضع يوم الإثنين للفحوصات في مقر .وانضم دي يونغ لقائمة مصابي في الأيام الأخيرة بعد الظهير الأيسر الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة في مباراة رايو فاليكانو الأسبوع الماضي.وسيغيب بالدي عن برشلونة لمدة أسبوعين حيث ينتظر أن يحل جيرارد بدلا منه.ومن جانبه، يعاني لاعب الوسط من آلام في الركبة قد تضطر المدرب الألماني بحسب قناة "راديو كتالونيا 1" أن يبقيه بعيداً عن قائمة مباراة يوم 14 سبتمبر/ أيلول الحالي كإجراء احترازي.وتبقى الضربة الأهم في إصابات برشلونة للامين يامال لاعب وسط منتخب إسبانيا الذي عانى من آلام في الظهر في لقاء .واستبدل لويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا يوم الخميس في الفوز 3-0 على بلغاريا قبل نهاية الشوط الأول بـ7 دقائق بسبب الإصابة، وحل محله ميكيل .أما "راديو سير" من جانبه فشدد على أن آلام الظهر ترهق لامين يامال منذ فترة وكانت حاضرة قبل لقاء رايو فاليكانو أيضاً، خاصة أنه ظهر في بعض اللقطات وهو يخضع لعملية تدليك في مران البارسا.