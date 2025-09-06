ريبين سولاقا قبل نهائي تايلاند: نعد جماهيرنا بأننا سنقدم كرة قدم جميلة

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره التايلاندي في المباراة النهائية يوم غد الأحد، عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت ، على ملعب كانشانابوري الإقليمي.وقال سولاقا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "في المباراة السابقة قدم المنتخب العراقي أداءً كبيرًا، وحقق الفوز بأحقية أمام ، حيث أظهر الفريق جودة عالية، وكان اللاعبون على الموعد على الرغم من قصر فترة التدريبات والتجمع في ".وأضاف: "في كل مباراة يدخلها سيكون طموحه الفوز لا غير، سواء كانت المباراة ودية أو رسمية. نحن نتدرب منذ 5 أيام بمعنويات مرتفعة جدًّا، والتحضيرات في تصاعد مستمر، بالتالي نحن جاهزون لخوض مباراة الغد ونسعى للتتويج باللقب".وبيّن بالقول: "نعد جماهيرنا بأننا سنقدم كرة قدم جميلة بالإضافة إلى نتيجة إيجابية، لكي نسعدهم، فهم يستحقون ذلك لأنهم يساندوننا في كل زمان ومكان. لذلك فإن جميع اللاعبين يتطلعون لتحقيق الفوز، والتتويج باللقب الذي سيشكل دفعة معنوية كبيرة في هذه الفترة".وأكمل قائلًا: "مواجهة تايلاند تمثل محطة تحضيرية مهمة لتصفيات أكتوبر/ تشرين الأول أمام إندونيسيا ثم ، خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 72 ساعة، خصوصًا وأن الظروف في هذه البطولة مشابهة لظروف ملحق التصفيات الآسيوية بدرجة كبيرة".وأتم حديثه بالقول: "التجمع مع المنتخب العراقي يمثل أمرًا إيجابيًّا جدًّا بالنسبة لنا كلاعبين، لأنه يعزز من انسجام الفريق قبل الاستحقاقات المقبلة، خصوصًا وأن آخر مرة التقينا فيها كانت في شهر يونيو/ حزيران الماضي، عندما خضنا مباراتين أمام والأردن".ولم يشارك (33 عامًا) في المباراة السابقة بين العراق وهونغ كونغ، حيث فضل المدرب إشراك الثنائي ومناف يونس في مركز قلب الدفاع، إذ لم يغير في خط الدفاع سوى بإخراج الظهير الأيسر ، ليزج بدلًا عنه محترف .وكان العراق قد تغلب على هونغ كونغ بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من البطولة يوم الخميس الماضي، فيما تغلب المنتخب التايلاندي على نظيره جزر فيجي بنتيجة 3-0.