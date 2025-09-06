Alsumaria Tv
ريبين سولاقا قبل نهائي تايلاند: نعد جماهيرنا بأننا سنقدم كرة قدم جميلة

رياضة

2025-09-06 | 07:40
ريبين سولاقا قبل نهائي تايلاند: نعد جماهيرنا بأننا سنقدم كرة قدم جميلة
8 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

قطع ريبين سولاقا مدافع المنتخب العراقي ونادي بورت التايلاندي وعدًا إلى جماهير أسود الرافدين، قبل خوض مباراة العراق وتايلاند في نهائي كأس ملك تايلاند الرباعية الودية.

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره التايلاندي في المباراة النهائية يوم غد الأحد، عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت بغداد، على ملعب كانشانابوري الإقليمي.

وقال سولاقا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "في المباراة السابقة قدم المنتخب العراقي أداءً كبيرًا، وحقق الفوز بأحقية أمام هونغ كونغ، حيث أظهر الفريق جودة عالية، وكان اللاعبون على الموعد على الرغم من قصر فترة التدريبات والتجمع في تايلاند".

وأضاف: "في كل مباراة يدخلها العراق سيكون طموحه الفوز لا غير، سواء كانت المباراة ودية أو رسمية. نحن نتدرب منذ 5 أيام بمعنويات مرتفعة جدًّا، والتحضيرات في تصاعد مستمر، بالتالي نحن جاهزون لخوض مباراة الغد ونسعى للتتويج باللقب".

وبيّن بالقول: "نعد جماهيرنا بأننا سنقدم كرة قدم جميلة بالإضافة إلى نتيجة إيجابية، لكي نسعدهم، فهم يستحقون ذلك لأنهم يساندوننا في كل زمان ومكان. لذلك فإن جميع اللاعبين يتطلعون لتحقيق الفوز، والتتويج باللقب الذي سيشكل دفعة معنوية كبيرة في هذه الفترة".

وأكمل قائلًا: "مواجهة تايلاند تمثل محطة تحضيرية مهمة لتصفيات أكتوبر/ تشرين الأول أمام إندونيسيا ثم السعودية، خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 72 ساعة، خصوصًا وأن الظروف في هذه البطولة مشابهة لظروف ملحق التصفيات الآسيوية بدرجة كبيرة".

وأتم حديثه بالقول: "التجمع مع المنتخب العراقي يمثل أمرًا إيجابيًّا جدًّا بالنسبة لنا كلاعبين، لأنه يعزز من انسجام الفريق قبل الاستحقاقات المقبلة، خصوصًا وأن آخر مرة التقينا فيها كانت في شهر يونيو/ حزيران الماضي، عندما خضنا مباراتين أمام كوريا الجنوبية والأردن".

ولم يشارك ريبين سولاقا (33 عامًا) في المباراة السابقة بين العراق وهونغ كونغ، حيث فضل المدرب إشراك الثنائي زيد تحسين ومناف يونس في مركز قلب الدفاع، إذ لم يغير في خط الدفاع سوى بإخراج الظهير الأيسر أحمد يحيى، ليزج بدلًا عنه محترف فيكتوريا بلزن ميرخاس دوسكي.

وكان العراق قد تغلب على هونغ كونغ بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من البطولة يوم الخميس الماضي، فيما تغلب المنتخب التايلاندي على نظيره جزر فيجي بنتيجة 3-0.
