ألابا يكشف حقيقة رحيله عن ريال مدريد

ألابا من المقرر أن ينتهي عقده مع بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين الطرفين حتى الآن حول توقيع عقد جديد.وعانى ألابا الأمرين من الإصابات والتي أبعدته كثيرًا عن تشكيلة للعديد من المباريات، كما تعرض الدولي النمساوي لإصابة في الرباط الصليبي من قبل والتي أثرت كثيرًا على مستواه.أقرأ أيضًا .. رغم إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.. غموض حول مستقبل لاعباونفى ألابا خلال مؤتمر صحفي عقده مع منتخب أي احتمالية حول رحيله عن صفوف ريال مدريد في الوقت الحالي، موضحًا أنه سعيد بالتواجد مع اللوس بلانكوس.وقال ألابا: "لقد أمضيت وقتًا طويلًا في عالم كرة القدم، والشائعات جزء لا يتجزأ من هذا المجال، لحسن الحظ، لا أتوقف عند هذه الأمور طويلًا، وقد ضحكت كثيرًا لأنها لم تكن حقيقية، بل كانت مجرد كذبة".وعن حالته البدنية أتم ألابا في حديثه: "أنا الآن بخير، لقد أحرزت تقدمًا كبيرًا مؤخرًا، أعتقد أنني أستطيع اللعب لمدة 90 دقيقة مع ، مع أنني لا أعرف إن كان ذلك منطقيًا، في المباريات القادمة، سترون كيف هو أدائي، هدفي هو اللعب والتواجد في الملعب".ويستعد ألابا رفقة بقية لاعبي منتخب النمسا لمواجهة قبرص مساء اليوم السبت، ضمن التصفيات المؤهلة لمنافسات العام المقبل في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.