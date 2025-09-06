إدارة نادي الزوراء تنفي استخدامها للمال السياسي أو الاقتراض من اللاعبين

وقالت الإدارة في بيان ورد لـ ، إنها "ستلاحق قانونياً كل من يروج لمثل هذه الأخبار المسيئة وغير الصحيحة، خصوصاً ما يتعلق بالحديث عن أموال سياسية أو اقتراض من اللاعبين، مؤكدة أن هذه المزاعم لا تمت للحقيقة بصلة"، مبينةً أنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمقاضاة كل من يتناول هذه المواضيع مستقبلاً عبر وسائل الإعلام".ونقلت عن حارس مرمى وقائد الفريق نفيه "ما تم تداوله من قبل بعض المغرضين حول وجود خلافات أو مشاكل مادية داخل النادي، أو قيامه بإقراض النادي من أمواله الخاصة".وأضاف حسن أن "هذه الأحاديث عارية عن وتهدف بشكل واضح إلى التأثير على استقرار الفريق قبل انطلاق البطولات المحلية والآسيوية".وأشار إلى أن "الفريق يعيش حالة من الاستقرار، وأن تعمل بكل جهد على توفير جميع متطلبات الفريق لضمان تحقيق أفضل النتائج".