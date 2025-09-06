الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539793-638927628197401455.png
إدارة نادي الزوراء تنفي استخدامها للمال السياسي أو الاقتراض من اللاعبين
رياضة
2025-09-06 | 09:39
118 شوهد
نفت
إدارة نادي الزوراء
، اليوم السبت، استخدام أموال سياسية أو اقتراضها من اللاعبين، متوعدة بمقاضاة المروجين لمثل هذه الأخبار "المسيئة".
وقالت الإدارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إنها "ستلاحق قانونياً كل من يروج لمثل هذه الأخبار المسيئة وغير الصحيحة، خصوصاً ما يتعلق بالحديث عن أموال سياسية أو اقتراض من اللاعبين، مؤكدة أن هذه المزاعم لا تمت للحقيقة بصلة"، مبينةً أنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمقاضاة كل من يتناول هذه المواضيع مستقبلاً عبر وسائل الإعلام".
ونقلت عن حارس مرمى وقائد الفريق
جلال حسن
نفيه "ما تم تداوله من قبل بعض المغرضين حول وجود خلافات أو مشاكل مادية داخل النادي، أو قيامه بإقراض النادي من أمواله الخاصة".
وأضاف حسن أن "هذه الأحاديث عارية عن
الصحة
وتهدف بشكل واضح إلى التأثير على استقرار الفريق قبل انطلاق البطولات المحلية والآسيوية".
وأشار إلى أن "الفريق يعيش حالة من الاستقرار، وأن
إدارة النادي
تعمل بكل جهد على توفير جميع متطلبات الفريق لضمان تحقيق أفضل النتائج".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
