الكشف عن مدة غياب ديمبيلي.. صدمة لعشاق باريس

وتعرض ديمبيلي للإصابة خلال مشاركته مع منتخب أمام أوكرانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى 2026، حيث اضطر لمغادرة أرض الملعب بعد شعوره بآلام قوية.الجناح الدولي الفرنسي أصيب بتمزق عضلي، حسبما ذكرت محطة "مونت كارلو" الإذاعية الفرنسية.وتسببت هذه الإصابة في ابتعاد ديمبيلي عن الملاعب لفترة تصل إلى ستة أسابيع.وأوضحت التقارير الطبية الأولية أن اللاعب يعاني من إصابة عضلية ستتطلب فترة علاج وتأهيل تمتد لنحو شهر ونصف، ما يعني غيابه عن عدد من المباريات المهمة على صعيدي المنتخب والنادي.وتعد هذه الإصابة انتكاسة جديدة لديمبيلي، الذي عانى في مسيرته من عدة إصابات متكررة أعاقت استمراريته داخل الملاعب وأثرت على مساره الكروي رغم موهبته الكبيرة.ومن المنتظر أن يبدأ خطة تعويض غياب جناحه السريع خلال الفترة المقبلة، بينما يواصل الجهاز الطبي متابعة حالة اللاعب على أمل عودته في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول أو أول نوفمبر/ تشرين الثاني