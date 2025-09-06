الركراكي يعلق على تأهل المغرب لكأس العالم 2026.. هذا ما قاله

وعبر ، مدرب "أسود الأطلس"، عن رضاه الكبير بما قدمه لاعبوه في اللقاء الذي أقيم أمس الجمعة لحساب الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، قائلا: "دخلنا المباراة بتركيز عال منذ البداية، ورفعنا الإيقاع مبكرا ما دفع المنافس لارتكاب الأخطاء والحصول على بطاقات. الفوز بخمسة أهداف نتيجة تاريخية، ويضاف إلى سلسلة الانتصارات التي بلغنا بها رقما قياسيا إفريقيا بـ13 انتصارا متتاليا، وفي حدود علمي فإسبانيا وحدها بلغت 15 فوزا متتاليا".وأكد الركراكي أن وفرة الخيارات البشرية داخل المنتخب تشكل تحديا يوميا بالنسبة له: "أمتلك مجموعة واسعة من اللاعبين، وهذا يخلق لي صداعا دائما في اختيار التشكيلة النهائية، لكنني سعيد باشتداد المنافسة على الدخول في التشكيلة".وأضاف: "عندما توج بلقبه الوحيد (في بطولة 1976) كنت في عامي الأول، واليوم أجد نفسي أمام تحد تاريخي لمحاولة كتابة صفحة جديدة. رغم صعوبة المهمة إلا أنني أشعر بالفخر للمهمة المناطة بي بقيادة المنتخب للسعي للظفر باللقب الإفريقي الثاني" في أمم إفريقيا التي ستقام في المغرب نهاية العام الجاري.في المقابل، اختار بادو الزاكي، مدرب منتخب النيجر، لهجة واقعية وهو يعلق على الخسارة: "الهزيمة أمام المغرب ليست كبيرة ولا مفاجئة، خاصة أننا لعبنا بنقص عددي بعد الطرد، وهو ما زاد الأمور تعقيدا. في رأيي أن الحكم كان قاسيا بإشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه لاعبنا".وأوضح الزاكي أن ظروف منتخبه لم تساعد على مجاراة الإيقاع العالي للمغاربة، وأضاف :"نصف اللاعبين لم يبدأوا الموسم بعد، وهذا يظهر جليا أمام منتخب قوي كالمنتخب المغربي. قد يكون التعويض ممكنا أمام منتخبات أخرى، لكن ليس أمام هذا المنافس. لذلك نتقبل الخسارة بصدر رحب بالنظر للفوارق والظروف المحيطة بالمباراة".واختتم مدرب النيجر تصريحه بإشادة خاصة بنجمي المنتخب المغربي: "إذا لم يتوج بلقب أفضل لاعب إفريقي فإن الجائزة ستفقد الكثير من قيمتها، والأمر نفسه ينطبق على الذي يستحق القفاز الذهبي (لأفضل حارس مرمى في إفريقيا)".