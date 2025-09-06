أردا غولر يعلق على مقارنته بلامين يامال

ويلتقي منتخب مع إسبانيا، في التصفيات المؤهلة لنهائيات 2026.ورغم اختلاف أدوراهما وحجم تأثيرهما في كلا الفريقين، تتم مقارنة غولر ولامين على مستوى النقاد والمشجعين، خاصة أنهما من نفس الفئة العمرية.نجم يتحدث عنقال غولر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تركيا ضد إسبانيا: "لست متفاجئاً بما يقدّمه لامين يامال، فهو موهوب للغاية، وسيبذل قصارى جهده ليصعّب الأمور علينا، لكننا سنظهر الاحترام للاعبينا وسنبذل قصارى جهدنا".وأضاف: "أنا وهو لا نلعب في نفس المركز، أسلوبنا مختلف، المقارنة ليست دقيقة تماماً، لكنني أفهم أسبابها، فهو يلعب في برشلونة وأنا ألعب في ، أتمنى التوفيق ليامال".وواصل: "تحدثت مع عن هذه المباراة، أخبرته بصعوبتها، وهم يدركون ذلك أيضا".وأوضح: "عندما أعود إلى مدريد، أريد أن أكون مع الفريق الفائز".وتابع نجم منتخب تركيا: "إنه ليس حلماً فردياً، بل حلمنا كمنتخب وطني، وهو التأهل لكأس العالم، وأعتقد أنني أتمتع بروح قيادية، أحاول مساعدة زملائي واللاعبين الأكبر سنا".وأكمل: "ستكون مباراة صعبة نظرياً، لكنها لن تكون سهلة أيضاً لإسبانيا، ما زالوا لا يدركون روعة الأجواء في ملعبنا، نريد مواصلة إسعاد جماهيرنا".وأتم: "الاستحواذ سيكون أكثر لصالحهم، لكن دعونا لا نقلل من شأن أنفسنا، ضد إسبانيا، سنبذل قصارى جهدنا، وستكون مباراة رائعة".