العراق يتصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية تحت 23 عاماً

وبعد انتهاء الجولة الثانية من التصفيات في ، تصدر منتخبنا الأولمبي مجموعته برصيد 6 نقاط جمعهم من فوزين على (1-0) وعلى باكستان (8-1)، فيما حلت كمبوديا بالمركز الثاني بأربع نقاط من فوز على باكستان بهدف نظيف وتعادل أمام عمان سلباً.المنتخب بدوره حل في المركز الثالث، بينما يقبع باكستان بالمركز الرابع (الأخير).ويتأهل 11 منتخبا من ابطال المجموعات المشاركة في التصفيات فضلا عن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعاتها، وينضم لها ايضا منتخب البلد المنظم للنهائيات ليصبح العدد الكلي للمنتخبات 16 منتخباً.