ميمي: سنتأهل الى كاس العالم 2026

وقال ميمي بحسب ، إن "لاعبي المنتخب لديهم إصرار كبير على تقديم مستويات جيدة وبذل كل ما لديهم خلال المباراتين المهمتين اللتين تنتظران منتخبنا في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى ".ولفت إلى أن "مدرب غراهام آرنولد زرع في نفوس اللاعبين روح الفوز، ورغم تأخرنا بهدف أمام إلا أننا بالاندفاع والحماسة وروح الفوز نجحنا في إنهاء اللقاء لصالحنا"، مشيراً إلى أن "هدفه في مرمى المنافس جاء بعد جهد جماعي".وطالب ميمي الجماهير العراقية "بدعم ومساندة منتخب والوقوف خلف الجهاز الفني واللاعبين بقوة من أجل هدف واحد لا غير وهو التأهل إلى كأس العالم 2026".وبشأن الإصابات التي تعرض لها، أوضح أنه" مر بظروف صعبة خلال الإصابتين اللتين تعرض لهما سابقاً"، مشيراً إلى أن "الإرادة القوية التي يمتلكها، والإصرار على العودة بقوة من جديد، فضلاً عن دعم الأصدقاء والمحبين، ساعده على العودة بقوة إلى الملاعب".