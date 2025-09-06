ألكانتارا يعود لبرشلونة مجدداً

وأضافت صحيفة "ماركا" أنه بانضمام ألكانتارا يكتمل قوام الجهاز المعاون لفليك، الذي كان مدرباً للاعب الإسباني السابق خلال فترة وجوده في .وأشارت إلى أن ألكانتارا يستعد للعمل مدرباً لبرشلونة للمرة الثانية، حيث استعان به فليك عند توليه المسؤولية في العام الماضي، لأنه كان يحتاج إلى شخص يثق به، ويجيد التعامل باللغة الألمانية.وتابعت: "فليك وجد أن ألكانتارا هو الشخص المثالي لتولي هذه المسؤولية، لأنه يعرفه جيداً منذ كان لاعباً، وبالفعل نجح في مهمته وساعد المدرب الألماني على الاندماج داخل النادي، ولكن ألكانتارا لم يستمر مع الجهاز الفني".كان ضمن الجهاز الفني المعاون طوال فترة الإعداد ثم غادر الفريق لاضطراره للبقاء في إنجلترا لنهاية العام الماضي 2024 لتفادي مشاكل ضريبية، وفتح النادي الكاتالوني الباب أمام عودته مستقبلاً.وأكدت صحيفة "ماركا" وإذاعة " " أن تياغو ألكانتارا بصدد العودة مجدداً ضمن الجهاز المعاون لفليك، ليكون حلقة وصل بينه وبين اللاعبين.وتدرج ألكانتارا بين ناشئي برشلونة، ولديه دراية كبيرة بظروف النادي وأجوائه.