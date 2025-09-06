الصفحة الرئيسية
بغداد وواشنطن تؤكدان أهمية استمرار التعاون الأمني وتطويره
ألكانتارا يعود لبرشلونة مجدداً
رياضة
2025-09-06 | 13:30
45 شوهد
اتفق
تياغو ألكانتارا
لاعب برشلونة السابق مع
إدارة النادي
على العودة مجدداً للجهاز المعاون للمدير الفني الألماني
هانزي فليك
خلال الفترة المقبلة.
وأضافت صحيفة "ماركا"
الإسبانية
أنه بانضمام ألكانتارا يكتمل قوام الجهاز المعاون لفليك، الذي كان مدرباً للاعب الإسباني السابق خلال فترة وجوده في
بايرن ميونيخ
.
وأشارت إلى أن ألكانتارا يستعد للعمل مدرباً لبرشلونة للمرة الثانية، حيث استعان به فليك عند توليه المسؤولية في العام الماضي، لأنه كان يحتاج إلى شخص يثق به، ويجيد التعامل باللغة الألمانية.
وتابعت: "فليك وجد أن ألكانتارا هو الشخص المثالي لتولي هذه المسؤولية، لأنه يعرفه جيداً منذ كان لاعباً، وبالفعل نجح
تياغو
في مهمته وساعد المدرب الألماني على الاندماج داخل النادي، ولكن ألكانتارا لم يستمر مع الجهاز الفني".
كان
تياغو ألكانتارا
ضمن الجهاز الفني المعاون طوال فترة الإعداد ثم غادر الفريق لاضطراره للبقاء في إنجلترا لنهاية العام الماضي 2024 لتفادي مشاكل ضريبية، وفتح النادي الكاتالوني الباب أمام عودته مستقبلاً.
وأكدت صحيفة "ماركا" وإذاعة "
كادينا سير
" أن تياغو ألكانتارا بصدد العودة مجدداً ضمن الجهاز المعاون لفليك، ليكون حلقة وصل بينه وبين اللاعبين.
وتدرج ألكانتارا بين ناشئي برشلونة، ولديه دراية كبيرة بظروف النادي وأجوائه.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
كريستيانو رونالدو يعود الى الملاعب الإسبانية مجدداً
06:44 | 2025-07-27
ديكو يكشف أسباب عدم عودة ميسي لبرشلونة
12:45 | 2025-06-10
الحرارة من 41-49 مئوية.. زائر مزعج يعود مجددا
02:35 | 2025-08-22
أخبار سيئة لبرشلونة.. تأكيد غياب ليفاندوفسكي عن الملاعب
09:28 | 2025-08-09
ألكانتارا
برشلونة
تياغو ألكانتارا
اللغة الألمانية
بايرن ميونيخ
إدارة النادي
كادينا سير
هانزي فليك
الإسبانية
تياغو
نبأ سار داخل برشلونة قبل موقعة باريس الشهر المقبل
13:42 | 2025-09-06
ميمي: سنتأهل الى كاس العالم 2026
12:53 | 2025-09-06
العراق يتصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية تحت 23 عاماً
11:49 | 2025-09-06
أردا غولر يعلق على مقارنته بلامين يامال
11:20 | 2025-09-06
الركراكي يعلق على تأهل المغرب لكأس العالم 2026.. هذا ما قاله
10:35 | 2025-09-06
الكشف عن مدة غياب ديمبيلي.. صدمة لعشاق باريس
09:47 | 2025-09-06
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أنباء عن اشتباكات في أربيل
أمن
39.02%
17:49 | 2025-09-04
أنباء عن اشتباكات في أربيل
17:49 | 2025-09-04
المرور تصدر تحذيرا للسائقين: سنبدأ أسبوع الضبط
محليات
18.55%
02:24 | 2025-09-06
المرور تصدر تحذيرا للسائقين: سنبدأ أسبوع الضبط
02:24 | 2025-09-06
أسعار الدولار مع بداية الأسبوع
اقتصاد
14.16%
03:06 | 2025-09-06
أسعار الدولار مع بداية الأسبوع
03:06 | 2025-09-06
بالفيديو.. عودة سوق مريدي من جديد!
محليات
10.75%
13:11 | 2025-09-05
بالفيديو.. عودة سوق مريدي من جديد!
13:11 | 2025-09-05
خبر سار.. إطلاق رواتب المتقاعدين
اقتصاد
9.24%
04:29 | 2025-09-05
خبر سار.. إطلاق رواتب المتقاعدين
04:29 | 2025-09-05
أب واطفاله الاربعة ضحايا لحادثة تسمم السيدية.. (الحمص بطحينة) السبب
محليات
8.28%
09:50 | 2025-09-05
أب واطفاله الاربعة ضحايا لحادثة تسمم السيدية.. (الحمص بطحينة) السبب
09:50 | 2025-09-05
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
موقف يحبس الأنفاس.. ضابط لـ أحد العالقين تحت مجسر كربلاء: اريدك تتحملني (فيديو)
13:58 | 2025-09-06
متداول.. سقوط جسر قيد الانشاء في مدخل كربلاء
12:16 | 2025-09-06
انهيار برج سكني اخر بعد قصفه في غزة
07:14 | 2025-09-06
حادث كارثي على طريق بغداد – كركوك
06:34 | 2025-09-06
لبنان.. إطلاق نار وانفجارات داخل مخيم شاتيلا
17:02 | 2025-09-05
في اليرموك.. تحويل مساحات خضراء لكتل اسمنتية
15:59 | 2025-09-05
اتصال هاتفي يتسبب باحتراق عجلتين داخل محطة في الكوت
15:27 | 2025-09-05
بالفيديو.. عودة سوق مريدي من جديد!
13:11 | 2025-09-05
الاتحاد الأوروبي يحظر مادة في جل الأظافر لدواعٍ صحية.. ماذا عن العراق؟
10:00 | 2025-09-05
لحظة قصف برج مشتهى في غزة
08:57 | 2025-09-05
