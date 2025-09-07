أسود الرافدين في نهائي كأس ملك تايلند: مواجهة حاسمة أمام أصحاب الأرض اليوم

وكان قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على بهدفين مقابل هدف، أحرزهما المهاجم "ميمي"، في لقاء منح فيه الجهاز الفني فرصة مهمة لاختبار جاهزية عدد من اللاعبين قبل الاستحقاقات المقبلة.وأكد المدرب غراهام خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن "المنتخب استفاد من مواجهة هونغ كونغ"، مشيراً إلى أن لقاء تايلند يعد تجربة حقيقية قبل الدخول في أجواء تصفيات الملحق المؤهلة إلى (2026)، مضيفاً: "سنحرص على استغلال قدراتنا الهجومية وتقديم صورة أفضل أمام أصحاب الدار".من جانبه، شدد المدافع على أن مباراة اليوم محطة تحضيرية أساسية، قائلاً: "نحن جاهزون ونتطلع لتحقيق الفوز. هدفنا تقديم أداء يليق باسم العراق وإسعاد جماهيرنا سواء في الملعب أو خلف الشاشات".وتُعد ملك تايلند محطة مهمة لتعزيز الانسجام بين اللاعبين وصقل جاهزيتهم البدنية والفنية، استعداداً لمواجهة إندونيسيا في من تشرين الأول المقبل في أولى استحقاقات الملحق، ومن ثم لقاء المنتخب المضيف بأيام قليلة في المشوار الحاسم نحو التأهل إلى المونديال.