اليوم.. منتخب شباب العراق يواجه السعودية سعيا لبلوغ نهائي الخليج

ويدخل لقاء اليوم بهدف تحقيق الفوز والاقتراب خطوة كبيرة من إحراز اللقب الخليجي، وعمل الجهاز الفني خلال الوحدة التدريبية الأخيرة على معالجة الأخطاء التي رافقت الأداء أمام عمان، لا سيما مسألة التسرع في إهدار الكرات السهلة أمام مرمى المنافس، من أجل الوصول إلى شباك الأخضر ومواصلة الرحلة بنجاح.وقال المدرب إن "اللاعبين في أتم الاستعداد لمواجهة في المباراة الحاسمة التي تعد مفترق طرق"، مضيفاً أن الجميع عازم على الظهور بصورة مختلفة في مباراة اليوم لتعويض الخسارة أمام عمان.ولفت صلاح إلى أن "الخطأ في مباراة اليوم لا يمكن تعويضه لأن المواجهة تقام بالأدوار الإقصائية"، معرباً عن ثقته بقدرات الليوث على اجتياز حاجز الأخضر والمضي قدماً نحو بلوغ نهائي ، بحسب الصحيفة الرسمية.وفي الجانب الآخر يبحث المنتخب السعودي عن استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل التأهل إلى النهائي، وقدم الأخضر الشاب مستويات لافتة في دور المجموعات تحت قيادة المدرب الإسباني أنطونيو، وتمكن من حصد المركز الأول برصيد (7 نقاط)، وهو يأمل أن يحافظ على سجله خالياً من الخسارات وصولاً للمباراة الرابعة، إلا أن مهمته ستكون صعبة لكونه سيلاقي منتخبنا، الذي يمتلك جميع الإمكانات لتحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة.