تقنية الـ VAR تدخل لأول مرة في بطولة خليجي الشباب تحت 20

وتناول الاجتماع الذي يسبق إقامة مباراتي نصف النهائي، مناقشة الجوانب الإدارية والتنظيمية والإعلامية، بمشاركة المدير الإداري لمنتخبنا الشبابي ، ومسؤول التجهيزات .وذكر المنسق الإعلامي للمنتخب رياض هادي أن "الاجتماع التنسيقي تضمن مناقشة الجوانب الإدارية والتنظيمية والإعلامية للدور نصف النهائي، واللقاء الختامي"، مضيفاً أنه تمت إضافة تقنية الـ(VAR)، لما تبقى من مباريات البطولة الخليجية المقامة في مدينة أبها حتى العاشر من الشهر الحالي، بغية ضمان تقليل الأخطاء وتحسين دقة التحكيم في القرارات الحرجة.وأشار هادي إلى أن " ألغت جميع البطاقات الصفراء، التي حصل عليها اللاعبون في دور المجموعات، بينما سيتم إيقاف اللاعبين الذين حصلوا على بطاقتين صفراوين في نصف النهائي".وأوضح أن "منتخبنا الشبابي سيلعب بالزي الأبيض الكامل وحارس المرمى باللون الأسود، في حين سيرتدي الفريق السعودي التقليدي الأخضر، وحارس المرمى اللون الأصفر"، بحسب الصحيفة الرسمية.