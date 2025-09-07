الصفحة الرئيسية
تقنية الـ VAR تدخل لأول مرة في بطولة خليجي الشباب تحت 20
رياضة
2025-09-07 | 05:10
20 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أعلنت
اللجنة المنظمة
لبطولة
كأس الخليج العربي
بفئة الشباب لكرة القدم تحت (20) عاماً عن استخدام تقنية الفيديو (VAR)، في مباراتي الدور نصف النهائي والمواجهة الختامية، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد بمشاركة ممثلي المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي.
وتناول الاجتماع الذي يسبق إقامة مباراتي نصف النهائي، مناقشة الجوانب الإدارية والتنظيمية والإعلامية، بمشاركة المدير الإداري لمنتخبنا الشبابي
جبار هاشم
، ومسؤول التجهيزات
عمار زهير
.
وذكر المنسق الإعلامي للمنتخب رياض هادي أن "الاجتماع التنسيقي تضمن مناقشة الجوانب الإدارية والتنظيمية والإعلامية للدور نصف النهائي، واللقاء الختامي"، مضيفاً أنه تمت إضافة تقنية الـ(VAR)، لما تبقى من مباريات البطولة الخليجية المقامة في مدينة أبها
السعودية
حتى العاشر من الشهر الحالي، بغية ضمان تقليل الأخطاء وتحسين دقة التحكيم في القرارات الحرجة.
وأشار هادي إلى أن "
اللجنة المنظمة
ألغت جميع البطاقات الصفراء، التي حصل عليها اللاعبون في دور المجموعات، بينما سيتم إيقاف اللاعبين الذين حصلوا على بطاقتين صفراوين في نصف النهائي".
وأوضح أن "منتخبنا الشبابي سيلعب بالزي الأبيض الكامل وحارس المرمى باللون الأسود، في حين سيرتدي الفريق السعودي
القميص
التقليدي الأخضر، وحارس المرمى اللون الأصفر"، بحسب الصحيفة الرسمية.
