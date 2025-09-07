السومرية تنشر التشكيلة الأساسية لمنتخب العراق في نهائي كأس ملك تايلاند

التشكيلة ادناه:ويخوض العراقي لكرة القدم اليوم الأحد المباراة النهائية المرتقبة لبطولة كأس ملك تايلند الودية، عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت ، أمام صاحب الأرض منتخب ، في مواجهة يسعى خلالها "الأسود" إلى انتزاع اللقب مع تقديم أداء يليق بسمعة الكرة العراقية.وكان قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على بهدفين مقابل هدف، أحرزهما المهاجم "ميمي"، في لقاء منح فيه الجهاز الفني فرصة مهمة لاختبار جاهزية عدد من اللاعبين قبل الاستحقاقات المقبلة.وتُعد ملك تايلند محطة مهمة لتعزيز الانسجام بين اللاعبين وصقل جاهزيتهم البدنية والفنية، استعداداً لمواجهة إندونيسيا في من تشرين الأول المقبل في أولى استحقاقات الملحق، ومن ثم لقاء المنتخب المضيف بأيام قليلة في المشوار الحاسم نحو التأهل إلى المونديال.