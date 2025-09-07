الصفحة الرئيسية
صدور أوامر قبض بحق مهندسين وضابط بعد حادث مجسر كربلاء
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539871-638928399162797476.jpg
السومرية تنشر التشكيلة الأساسية لمنتخب العراق في نهائي كأس ملك تايلاند
رياضة
2025-09-07 | 07:00
المصدر:
السومرية نيوز
624 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تنشر
السومرية
نيوز، اليوم الاحد، التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني العراقي في
نهائي كأس
ملك
تايلاند
.
التشكيلة ادناه:
ويخوض
المنتخب الوطني
العراقي لكرة القدم اليوم الأحد المباراة النهائية المرتقبة لبطولة كأس ملك تايلند الودية، عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت
بغداد
، أمام صاحب الأرض منتخب
تايلاند
، في مواجهة يسعى خلالها "الأسود" إلى انتزاع اللقب مع تقديم أداء يليق بسمعة الكرة العراقية.
وكان
العراق
قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على
هونغ كونغ
بهدفين مقابل هدف، أحرزهما المهاجم
مهند علي
"ميمي"، في لقاء منح فيه الجهاز الفني فرصة مهمة لاختبار جاهزية عدد من اللاعبين قبل الاستحقاقات المقبلة.
وتُعد
بطولة كأس
ملك تايلند محطة مهمة لتعزيز الانسجام بين اللاعبين وصقل جاهزيتهم البدنية والفنية، استعداداً لمواجهة إندونيسيا في
الحادي عشر
من تشرين الأول المقبل في أولى استحقاقات الملحق، ومن ثم لقاء المنتخب المضيف
السعودية
بعدها
بأيام قليلة في المشوار الحاسم نحو التأهل إلى المونديال.
