صدور أوامر قبض بحق مهندسين وضابط بعد حادث مجسر كربلاء​
طاقم تحكيم عراقي يقود مباراة قطر وروسيا

رياضة

2025-09-07 | 08:41
طاقم تحكيم عراقي يقود مباراة قطر وروسيا
169 شوهد

سيقود طاقمٌ تحكيميٌّ عراقيّ دولي مباراةَ منتخبي قطر وروسيا الدوليّة الودية التي تجري اليوم الاحد.

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي، انه "يتألف الطاقمُ من يوسف سعيد حكماً للساحة، وأكرم علي مساعداً أول، وحسين فلاح مساعداً ثانياً، والحكم الرابع من البحرين".

وبحسب البيان، فان "مهمة حكم var ستقع على عاتق أحمد كاظم يساعده كرار عبدالكريم".
