مانشستر سيتي يضم لاعباً عمره 14 عاماً بمبلغ ضخم

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذي صن" البريطانية، الأحد، عن مصدر مطلع قوله "إنه فتى ضخم البنية ويتمتع بالقوة، كما يتمتع بمهارة وهدوء كبيرين".وشهد عهد المدرب الإسباني صعودًا لعدد من النجوم اللامعين، لكن لم يكن لأي منهم تأثير أكبر من فيل فودين، الذي أثبت جدارته كلاعب أساسي تحت قيادة .وسجل فودين (25 عاما) 100 هدف و61 تمريرة حاسمة في 320 مباراة منذ ظهوره الأول مع عام 2016.كما فاز فودين بـ6 ألقاب في ، ولقبين في كأس ، و4 ألقاب في كأس رابطة المحترفين بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2023.كما فاز الإنجليزي الدولي فودين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2024.كما انضم لاعبون شباب أمثال وأوسكار بوب إلى صفوف الفريق الأول لمانشستر في عهد غوارديولا.كذلك عاش جيمس مكاتي فترة إعارة ناجحة للغاية لمدة عامين في قبل انتقاله مقابل 30 مليون جنيه إسترليني إلى نوتنغهام فورست الصيف الماضي.ولا يختلف الحال بالنسبة لكول بالمر، الذي بدا وكأنه يسير على خطى فيل فودين في سيتي، حيث أنه سرعان ما تحول إلى أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله مقابل 42 مليون و500 ألف جنيه إسترليني إلى تشلسي في عام 2023.وسجل بالمر 43 هدفا و29 تمريرة حاسمة في 98 مباراة، كما فاز أيضا بدوري المؤتمر وكأس العالم للأندية مع .