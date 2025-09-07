الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539896-638928544294775619.webp
المنتخب الوطني العراقي يتوج بكأس ملك تايلاند
رياضة
2025-09-07 | 11:06
1,637 شوهد
فاز
المنتخب الوطني
العراقي على نظيره التايلاندي بهدف نظيف مكنه من التتويج بلقب
كأس الملك
الدولية الودية لكرة القدم بنسختها للعام 2025، في المباراة التي احتضنها ملعب كانشانابوري الدولي في
تايلاند
.
وسجل
العراق
هدف الفوز في الدقيقة 75 عن طريق رأسية من اللاعب
مهند علي
.
وفي الدقيقة 76، طرد حكم اللقاء لاعب المنتخب العراقي
فرانس بطرس
ليكمل المنتخب العراقي المباراة بعشرة لاعبين، كما تلقى مهند علي بطاقة حمراء مباشرة لتهوره في الدقيقة 90+5.
مقالات ذات صلة
اتحاد الكرة يعلن قائمة المنتخب الوطني لبطولة كأس ملك تايلاند
13:10 | 2025-08-28
منتخبنا الوطني يهزم هونغ كونغ ويبلغ نهائي كأس ملك تايلاند
06:58 | 2025-09-04
الإعلان عن قائمةِ منتخبنا الوطنيّ المشارك في كأس ملك تايلاند
09:48 | 2025-08-27
مدرب العراق يكشف عن هدف مهم تحقق بكأس ملك تايلاند ويؤكد جاهزية "أيمن حسين"
05:05 | 2025-09-06
العراق
تايلاند
المنتخب الوطني
فرانس بطرس
كأس الملك
مهند علي
الود
هور
+A
-A
مبابي يتحدث عن اللاعب "الأحق" بالكرة الذهبية
15:01 | 2025-09-07
تصفيات المونديال.. ضربتان للمنتخب المصري قبل مواجهة حاسمة
12:12 | 2025-09-07
نصف نهائي كأس الخليج.. منتخبنا الشبابي يخسر أمام السعودية
10:59 | 2025-09-07
مانشستر سيتي يضم لاعباً عمره 14 عاماً بمبلغ ضخم
09:11 | 2025-09-07
طاقم تحكيم عراقي يقود مباراة قطر وروسيا
08:41 | 2025-09-07
كأس الخليج: تشكيلة منتخب شباب العراق لمواجهة نظيره السعودي
07:34 | 2025-09-07
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المرور تصدر تحذيرا للسائقين: سنبدأ أسبوع الضبط
محليات
25.48%
02:24 | 2025-09-06
المرور تصدر تحذيرا للسائقين: سنبدأ أسبوع الضبط
02:24 | 2025-09-06
أسعار الدولار مع بداية الأسبوع
اقتصاد
23.95%
03:06 | 2025-09-06
أسعار الدولار مع بداية الأسبوع
03:06 | 2025-09-06
بواحدة من "أخطر الواجبات".. أول حصيلة رسمية عن عدد ضحايا مجسر العطيشي
أمن
14.36%
03:42 | 2025-09-07
بواحدة من "أخطر الواجبات".. أول حصيلة رسمية عن عدد ضحايا مجسر العطيشي
03:42 | 2025-09-07
توضيح رسمي بشأن إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
محليات
12.9%
10:18 | 2025-09-06
توضيح رسمي بشأن إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
10:18 | 2025-09-06
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
12.1%
04:30 | 2025-09-07
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
04:30 | 2025-09-07
مدرب العراق يكشف عن هدف مهم تحقق بكأس ملك تايلاند ويؤكد جاهزية "أيمن حسين"
رياضة
11.21%
05:05 | 2025-09-06
مدرب العراق يكشف عن هدف مهم تحقق بكأس ملك تايلاند ويؤكد جاهزية "أيمن حسين"
05:05 | 2025-09-06
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بالفيديو.. القمر يدخل مرحلة شبه الظل الان
12:00 | 2025-09-07
"لا صفحة جديدة بل نفتح جهنم".. أهالي شط العرب "ينفجرون" على محافظ البصرة في تجمع انتخابي (فيديو)
05:20 | 2025-09-07
تحذيرات من كارثة بسبب شح المياه.. جمعية الاهوار بالبصرة تستغيث
14:34 | 2025-09-06
موقف يحبس الأنفاس.. ضابط لـ أحد العالقين تحت مجسر كربلاء: اريدك تتحملني (فيديو)
13:58 | 2025-09-06
متداول.. سقوط جسر قيد الانشاء في مدخل كربلاء
12:16 | 2025-09-06
انهيار برج سكني اخر بعد قصفه في غزة
07:14 | 2025-09-06
حادث كارثي على طريق بغداد – كركوك
06:34 | 2025-09-06
لبنان.. إطلاق نار وانفجارات داخل مخيم شاتيلا
17:02 | 2025-09-05
في اليرموك.. تحويل مساحات خضراء لكتل اسمنتية
15:59 | 2025-09-05
اتصال هاتفي يتسبب باحتراق عجلتين داخل محطة في الكوت
15:27 | 2025-09-05
سياسة الخصوصية
