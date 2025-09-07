تصفيات المونديال.. ضربتان للمنتخب المصري قبل مواجهة حاسمة

ويكفي المنتخب المصري الفوز على مضيفه بوركينا يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من التصفيات لضمان التأهل المباشر إلى المونديال قبل جولتين من نهاية التصفيات.وعشية المباراة المرتقبة، استبعد الجهاز الفني للمنتخب المصري لاعب الوسط بسبب الإصابة، فيما يعاني بديله من آلام في الظهر.وأعلن إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، استبعاد حمدي فتحي من قائمة الفريق المتجهة إلى واغادوغو، بعد شكواه من إصابة في وجه القدم عقب مباراة إثيوبيا التي انتهت بفوز بهدفين نظيفين.وأوضح حسن أن الجهاز الطبي قام بإجراء فحوصات وأشعة فورية للاعب فور وصوله لفندق الإقامة، في محاولة لتجهيزه للمشاركة في مواجهة بوركينا فاسو.وأضاف: "لكن بعد تقييم طبي دقيق، تم الاستقرار على إراحة حمدي".ولم تتوقف الضربات عند حمدي فتحي، إذ يعاني مهند لاشين من تجدد إصابته القديمة في الظهر، والتي عاودته مجددا بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 63 من مباراة إثيوبيا.وإن كان غياب حمدي فتحي عن مواجهة بوركينا فاسو قد تأكد رسميا، فإن مشاركة لاشين واردة، حيث يحاول الجهاز الطبي تجهيزه للحاق بالمباراة.ويتصدر منتخب مصر حاليا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 19 نقطة، متفوقا بفارق خمس نقاط على بوركينا فاسو (صاحبة المركز الثاني)، وعشر نقاط عن سيراليون (الثالثة)، بينما تحتل المركز الرابع بسبع نقاط، وتأتي إثيوبيا خامسة بست نقاط، وتقبع جيبوتي في المركز السادس والأخير بنقطة وحيدة.