إسبانيا تسقط تركيا بسداسية في تصفيات المونديال

وافتتح المنتخب الإسباني التسجيل في الدقيقة السادسة عن طريق ، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 22.وعاد ميرينو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لمنتخب إسبانيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم سجل الهدف الرابع في الدقيقة 53.وفي الدقيقة 57 عاد ميرينو ليكمل ثلاثيته الشخصية " " مسجلا الهدف الخامس لإسبانيا، بينما اختتم بيدري السداسية في الدقيقة 62.ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب صاحب المركز الثاني، ونفس الرصيد عن في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب الترتيب بدون رصيد من النقاط.