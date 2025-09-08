ورطة كبيرة تضرب لامين يامال في تركيا بعد فقدان جواز سفره

فقد التقطت برنامج Beyaz Futbol مجموعة لقطات للجناح الشاب داخل حافلة المنتخب الإسباني، وهو يظهر منزعجًا أثناء البحث في حقيبته، قبل أن يقوم بحركات غاضبة أثارت علامات الاستفهام.وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام التركية، فإن نجم برشلونة فقد جواز سفره عقب المباراة، وهو ما أثار القلق بشأن ترتيبات عودته إلى إسبانيا.وحتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من أو من اللاعب نفسه لتوضيح تفاصيل الحادثة، أو ما إذا كانت ستؤثر على عودة يامال مع بعثة الماتادور.