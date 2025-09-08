Alsumaria Tv
ورطة كبيرة تضرب لامين يامال في تركيا بعد فقدان جواز سفره

رياضة

2025-09-08 | 03:07
ورطة كبيرة تضرب لامين يامال في تركيا بعد فقدان جواز سفره
1,442 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

رغم الأجواء الاحتفالية التي عاشتها بعثة المنتخب الإسباني، عقب الفوز الساحق 6-0 على تركيا، في تصفيات كأس العالم، إلا أن هناك واقعة خطفت الأنظار داخل معسكر الماتادور.


فقد التقطت كاميرات برنامج Beyaz Futbol مجموعة لقطات للجناح الشاب لامين يامال داخل حافلة المنتخب الإسباني، وهو يظهر منزعجًا أثناء البحث في حقيبته، قبل أن يقوم بحركات غاضبة أثارت علامات الاستفهام.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام التركية، فإن نجم برشلونة فقد جواز سفره عقب المباراة، وهو ما أثار القلق بشأن ترتيبات عودته إلى إسبانيا.

وحتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من الاتحاد الإسباني لكرة القدم أو من اللاعب نفسه لتوضيح تفاصيل الحادثة، أو ما إذا كانت ستؤثر على عودة يامال مع بعثة الماتادور.

