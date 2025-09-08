ريال مدريد يحدد شرط الموافقة على تجديد عقد فينيسيوس

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن المحادثات بين ومهاجمه البرازيلي بشأن تجديد العقد قد تعثرت.ويعود هذا التعقيد بشكل أساسي إلى المطالب المالية التي يتقدم بها اللاعب والتي يراها النادي قد تتجاوز سياسته المالية الصارمة.وكشف تقرير من صحيفة "سبورت" أن رئيس لا يمانع فكرة جعل اللاعب الأعلى أجرا في الفريق ولكن بشرط.ويتمثل هذا الشرط في عدم تجاوز ريال مدريد للحد الأقصى للرواتب في النادي حال استقر النادي على رفع راتب فينيسيوس الحالي.ويستغل فينيسيوس أهميته في الفريق للضغط على ريال مدريد من الأجل الاستجابة للمطالب المالية له وهو ما عقد المفاوضات في الفترة الماضية.وتتمثل سياسة ريال مدريد في عدم السماح لأي فرد مهما كانت أهميته في تعطيل هيكل الرواتب حتى لا يؤثر الأمر على استقرار الوضع المالي للفريق خاصة مع الشروط التي تضعها والاتحاد الإسباني.الجدير بالذكر أن عقد فينيسيوس جونيور الحالي مع ريال مدريد يمتد حتى 30 يونيو 2027.