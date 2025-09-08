منتخب عربي جديد يتاهل الى كأس العالم

ويعود الفضل في بلوغ منتخب "نسور " مونديال 2026 للاعبه الذي أحرز هدف الفوز "الذهبي" الوحيد في الوقت القاتل بدلا للضائع من زمن اللقاء.ورفع منتخب رصيده إلى 22 نقطة وضمن الصعود إلى نهائيات لكرة القدم، المقرر إقامتها في وكندا والمكسيك.وتأهل منتخب "نسور قرطاج" بذلك إلى نهائيات بطولة لكرة القدم، للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه بعد مشاركته في نسخ (1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022).