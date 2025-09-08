الصفحة الرئيسية
اطلاق نار بعد مشاجرة جنوبي بغداد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539986-638929429123114846.jpg
شرط وحيد من بيريز لجعل فينيسيوس اللاعب الأعلى أجراً بمدريد
رياضة
2025-09-08 | 11:40
118 شوهد
تجددت الأنباء حول مستقبل النجم البرازيلي
فينيسيوس جونيور
مع
ريال مدريد
حيث يبدو أن مفاوضات تجديد عقده تشهد تعقيدا بسبب مطالبه المالية.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن المحادثات بين
ريال مدريد
ومهاجمه البرازيلي
فينيسيوس جونيور
بشأن تجديد العقد قد تعثرت.
ويعود هذا التعقيد بشكل أساسي إلى المطالب المالية التي يتقدم بها اللاعب والتي يراها النادي قد تتجاوز سياسته المالية الصارمة.
وكشف تقرير من صحيفة "سبورت"
الإسبانية
أن
فلورنتينو بيريز
رئيس
ريال
مدريد
لا يمانع فكرة جعل
فينيسيوس
اللاعب الأعلى أجراً في الفريق ولكن بشرط.
ويتمثل هذا الشرط في عدم تجاوز ريال مدريد للحد الأقصى للرواتب في النادي حال استقر النادي على رفع راتب فينيسيوس الحالي.
ويستغل فينيسيوس أهميته في الفريق للضغط على ريال مدريد من الأجل الاستجابة للمطالب المالية له وهو ما عقد المفاوضات في الفترة الماضية.
وتتمثل سياسة ريال مدريد في عدم السماح لأي فرد مهما كانت أهميته في تعطيل هيكل الرواتب حتى لا يؤثر الأمر على استقرار الوضع المالي للفريق خاصة مع الشروط التي تضعها
رابطة الليغا
والاتحاد الإسباني.
الجدير بالذكر أن عقد فينيسيوس جونيور الحالي مع ريال مدريد يمتد حتى 30 حزيران 2027.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
12:26 | 2025-06-11
فينيسيوس
مدريد
الاتحاد الإسباني
فينيسيوس جونيور
فلورنتينو بيريز
رابطة الليغا
ريال مدريد
الإسبانية
البرازيل
+A
-A
