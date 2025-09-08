نادٍ يتعاقد مع مشجع خمسيني لحراسة مرماه!

وأعلن نادي دوركينغ واندررز الإنجليزي، تعاقده بشكل مؤقت مع مشجعه الوفي دان.المشجع البالغ من العمر 54 عاماً سيتولى حراسة مرمى الفريق الناشط في دوري الدرجة السادسة، وذلك بعد إصابة حارسه الأساسي.وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن النادي ينتظر التعاقد مع حارس مرمى جديد على سبيل الإعارة، وأن تيري دان سيتولى المهمة لحين وصوله.وقال دان عن مهمته: "حراسة المرمى مثل ركوب الدراجة، لا يمكن نسيانها، وبصفتي مشجعاً فأنا مستعد للقيام بأي شيء من أجل النادي".